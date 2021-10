Granata sumó al marido de Zaira en el "Wandagate"

30/10/2021 - 21:23 Pura Vida

La escandalosa crisis de pareja que atravesaron Wanda Nara y Mauro Icardi, a raíz de un coqueteo virtual que el futbolista mantuvo con la actriz la "China" Suárez y que fue descubierto por la mediática, sigue dando que hablar. Y esta vez fue Amalia Granata, quien en el ciclo radial que comparte con Marcelo Polino dijo que Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara y, por lo tanto, cuñado de Wanda, habría sido cómplice de Icardi.

"Me van a decir que es mentira, pero no. Ellas dos sospechaban esto", dijo la periodista y también diputada en el programa de Radio Mitre en referencia a Wanda y Zaira, y al posible encubrimiento de un encuentro cara a cara entre Icardi y la "China", que habría encubierto Von Plessen y que Polino se encargó de negarlo rotundamente. "No hubo encuentro, lo confirmo yo", dijo el conductor.

Sin embargo, Granata insistió: "Por eso hubo un temita ahí entre Zaira y su marido. Ellas sospecharían que se encontraron y él lo cubrió. Aparentemente ese encuentro fue cuando las dos hermanas fueron a Milán".

Si bien Amalia aportó esta "bomba", apenas estalló el escándalo había dicho en el mismo programa "Polino Auténtico": "¿Tanto lío por un chat? ¡Dejate de joder y andá a comprarte una cartera! ¡Problema es lo que pasa en la Argentina! Yo no puedo creer que por un chat tanto drama", mientras recordó la infidelidad de su esposo con Pau Linda, remarcando que no le hubiese importado que le fuera infiel con la "China" Suárez.