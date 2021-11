La ''China'', acusada de arruinar la vida de Tobal, Pampita y Wanda

02/11/2021 - 22:38 Pura Vida

De regreso a la Argentina, la actriz Eugenia la "China" Suárez volvió a estar en el foco mediático por su supuesto nuevo romance con un empresario español, y no le gustó. Según Yanina Latorre, la actriz la llamó enfurecida por una información que dio su colega Maite Peñoñori en "LAM", y protagonizaron una tensa conversación que la panelista del ciclo de Ángel De Brito detalló.

"Le dije le cag... la vida a Eugenia Tobal, a Pampita, le estás cag... la vida a Wanda Nara y a unos cuantos más que tengo data y no doy nombres porque no se separaron", reveló Latorre, lo que sería uno de los tramos más fuertes de la charla telefónica, en referencia a las relaciones de la actriz con Nicolás Cabré, ex de Tobal, Benjamín Vicuña, ex de Pampita, y Mauro Icardi, quien estaría atravesando una nueva crisis con Wanda Nara, que viajó sola a Milán.

Pero Yanina lanzó la otra explosiva que le dedicó a la China: "En todos lados andan diciendo que sos put..., y para mí no sos put..., sos mala persona. Y de eso no se vuelve", le habría dicho.

Por otra parte, la recordó otros hechos. "Le dije ¿no te da vergüenza? No fuiste al velorio de tu papá, te peleaste con Gimena Accardi porque tampoco la acompañaste en la muerte del hermano de Nico Vázquez... Hace cosas de mala", cerró.