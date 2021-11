La respuesta de Icardi cuando Wanda Nara lo increpó por su encuentro con la China Suárez

04/11/2021 - 18:27 Pura Vida

La escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi sigue dando de qué hablar. Los detalles que se revelaron en los últimos días sobre el encuentro que tuvieron el jugador del PSG y la China Suárez en un hotel de París, desencadenaron la decisión final de la mediática. Una seguidilla de correos anónimos volvió a desatar la crisis. Por los detalles que contenían dichos mails, ella cree que fue enviado desde el propio entorno de la actriz.

Wanda se fue a Milán para descansar y refugiarse con sus amigos, pero antes de subirse al avión lo miró a los ojos al futbolista y le recriminó la cita que tuvo con la actriz a sus espaldas. La respuesta que recibió la indignó aún más.

“¿Yo qué culpa tengo de que haya venido?”, lanzó el deportista cansado del asunto, según contó Yanina Latorre en Los ángeles de la mañana.

La China Suárez se tomó un avión desde Madrid y esperó a Icardi en un hotel de alto nivel. Él se dirigió al lugar luego de terminar un partido del PSG y la agasajó con un regalo que le había pedido: la remera de su equipo. Todo esto fue a espaldas de Wanda Nara, que en esa fecha se encontraba en Milán junto a su hermana, Zaira Nara, disfrutando de la Semana de la Moda, evento que siempre les fascinó.

El círculo íntimo de la ex Casi ángeles sostuvo que esa primera cita con Mauro fue muy linda y que ya se imaginaba viviendo en Francia con él. En ese entonces, Wanda no era un problema en su vida, ya que Icardi le había dicho que no la quería más y que “solo la veía como una hermana o una madre”.

La actriz se obsesionó con una prenda del deportista y él le cumplió el deseo. Cansada de las mentiras del jugador, volvió a separarse y esta vez parece que de forma definitiva.