Jey Mammón dijo que fue profesor de catequesis de “La China” Suárez: “No entendió nada”

07/11/2021 - 10:28 Pura Vida

Jey Mammón fue uno de los invitados a PH: Podemos Hablar y contó que era catequista de Eugenia "La China" Suárez, con una picante ironía.

Todo comenzó cuando Andy Kusnetzoff le preguntó a al conductor y músico si era verdad que había sido profesor catequesis de la China Suarez, a lo que él contestó: "Sí, pero no entendió nada o yo me explique como el culo. Es compartido esto".

"La China Suárez asistía al colegio Corazón de María y era una criatura, yo daba catequesis ahí e hice una obra de teatro religiosa en donde ella actuó… y quiero decir que yo la descubrí", remarcó Jey Mammon.

Sorprendido, el conducto de PH: Podemos Hablar indagó aún más sobre esa etapa del actor a lo que el retrucó: "Ponele, empezaron siendo clases de religión y terminaron de siendo un 'talk shows'. Siento que el equivocado era yo que estaba en un lugar que no me correspondía".

"Si bien era una tradición familiar, yo estaba convencido de participar en eso, no reniego porque es parte de mi ADN pero no deja de ser raro. En un momento, me di cuenta que toda mi identidad no tenía nada que ver con lo que decía la Iglesia", resumió.