Tras 40 años en silencio, Abba revoluciona con "Voyage"

07/11/2021 - 23:10 Pura Vida

Abba, uno de los grupos de pop más exitosos de todos los tiempos, lanzó su nuevo álbum de estudio "Voyage", el primero en casi 40 años, junto con "Abba Voyage", el concierto revolucionario que verá, desde el 27 de mayo de 2022, a Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid actuando digitalmente con una banda en vivo de 10 integrantes, en un '"Abba arena" especialmente diseñado en Londres.





Tras el anuncio del nuevo álbum, Abba rompió el récord de Universal convirtiéndolo en el pedido anticipado más rápido de todos los tiempos en el Reino Unido con más de 80 mil copias, en solo 3 días. Y el concierto vendió más de 250.000 entradas también en las primeras 72 horas de su salida a la venta y verá a las versiones digitales de Abba realizar un set repleto de sus grandes éxitos, junto con las nuevas pistas "I Still Have Faith In You" y "Don't Shut Me Down".





La banda comentó en ese momento: "Ha pasado un tiempo desde que hicimos música juntos. Casi 40 años, en realidad. Tomamos un descanso en la primavera de 1982 y ahora hemos decidido que es hora de terminarlo. Dicen que es una temeridad esperar más de 40 años entre álbumes, por lo que hemos grabado un seguimiento de 'The Visitors'. A decir verdad, la principal inspiración para volver a grabar proviene de nuestra implicación en la creación del concierto más extraño y espectacular que puedas soñar. Vamos a poder sentarnos en una audiencia y ver a nuestro yo digital interpretar nuestras canciones en un escenario. ¡Extraño y maravilloso!", dijeron.





Voyage es el primer disco de estudio de Abba desde "The Visitors", de noviembre de 1981, alcanzando el puesto número 1 en el Reino Unido, Suecia y otros cinco países. El álbum fue uno de los primeros álbumes de la historia que se imprimió en formato CD. Voyage también llega casi cinco décadas después del álbum debut de la banda, Ring Ring, lanzado en 1973.





Sobre el lanzamiento del álbum, Benny Andersson dice: "Sabíamos que si había un show, necesitaríamos un par de canciones nuevas para acompañarlo… Cuando llegamos al estudio después de 39 años, fue como si no hubiera pasado el tiempo... nos lo pasamos muy bien. Hablo con Frida y Agnetha y sé que están extremadamente felices de haber hecho esto".





Y Björn Ulvaeus agregó: "...Así que ahora tenemos diez canciones - un álbum completo, llamado Voyage - porque ha sido un viaje, hacia un territorio inexplorado... Debe haber algo con la combinación de Frida y Agnetha que haga ese sonido único, cuando empezaron a cantar, era Abba".