Mon Laferte huye de etiquetas y se ríe del mote "alternativo"

Después de finalizar una gira de 27 conciertos por EE.UU. tocando las canciones de su disco de carácter mexicano "Seis" y a días de lanzar "1940 Carmen", en el que por primera vez compuso y canta en inglés, la artista chilena Mon Laferte disfruta su embarazo y asegura que en la música siente que "el futuro es degenerado".

"A mí no me gustan las etiquetas para nada, ¿para qué cerrarme en algo? Todo el tiempo me dicen que soy una artista alternativa, pero lo único que yo quiero es hacer música", dijo Mon Laferte a Télam, y se permitió bromear con el mote de "alternativo".

"Siento que a lo que hago le ponen alternativo cuando no saben dónde ponerme. Lo veo, por ejemplo, en las nominaciones a los Grammy Latinos, que por cierto agradezco, y donde por 'Seis' aparezco en los rubros de álbum de cantautor y eso soy, mejor canción pop (por 'La mujer' junto a Gloria Trevi) y canción del año y canción regional mexicana (en ambos casos por 'Que se sepa nuestro amor' que la unió a Alejandro Fernández)", repasó. Y agregó: "Pero el año pasado gané en mejor canción rock (por 'Biutiful'). Y me encanta eso, es algo que disfruto mucho".

Pero el presente de quien nació como Norma Monserrat Bustamante Laferte se expande más allá del aura de premios. "Hoy estoy muy feliz y tengo mucho que celebrar: se logró el embarazo, vengo de hacer una gira después de extrañar demasiado el escenario, salió el álbum '1940 Carmen' que es muy personal, minimalista y pequeño y aún me quedan algunos conciertos por hacer en México", contó.

¿Cómo aparece "1940 Carmen"?

El álbum tiene tres canciones en inglés y es la primera vez que compongo y canto en ese idioma, y yo digo que es el álbum de la supervivencia porque en marzo fui a Los Ángeles a hacerme un tratamiento de fertilidad para ser mamá y me fui a eso y no a hacer un disco, pero estando allá y vuelta loca en hormonas y todo lo que conlleva de incertidumbre y ansiedad, decidí escribir canciones. Y eso me ayudó un montón, me permitió canalizar mi energía en otra cosa porque estaba muy sensible y muy explosiva también. Hacer música siempre me ha salvado. En cuanto al sonido se dio así (austero) porque viajé con la guitarra de palo y luego conseguí una armónica y dije "voy a hacer un álbum súper folk", pero me fue picando el bichito y aunque conseguí una guitarra eléctrica no quería pasar de ahí, sino trabajar con los elementos que tenía a la mano, algo más simple y sencillo, por el tipo de canción y por el tipo de música que estaba escuchando, como por ejemplo Neil Young.