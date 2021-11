Barbieri se bajó de la obra que iba a hacer con su hijo

09/11/2021 - 20:30 Pura Vida

La vitalidad que siente Carmen Barbieri, luego de haber superado un grave cuadro de coronavirus que la mantuvo en coma inducido durante largos días, la llevó a dar el "sí" a la propuesta del productor Ariel Diwan para protagonizar una obra de teatro junto a su hijo Fede Bal y un gran elenco. Pero con el correr de los días, la capocómica lo pensó mejor porque comenzó a observar que nuevamente estaba ocupando gran parte de su día en obligaciones laborales.

Carmen conduce un programa en Ciudad Magazine, y participa como jurado en "Los 8 Escalones", de eltrece. "Un tercer trabajo yo no tendría que haberlo aceptado, lo hice porque me encanta el elenco, el productor, la directora, pero lo más importante era mi hijo, Federico Bal. Íbamos a estar haciendo de madre e hijo, pero tuve que irme porque no me da el tiempo", aclaró compungida.

Y agregó: "Yo me fui de una comedia hermosa dirigida por una maestra que es Lía Jelín. Tuve que decir que no porque empecé a darme cuenta que un día estuve 15 horas sin parar de trabajar".

"Ensayar seis horas después de este programa, estudiar un libreto muy difícil de decir, de actuar, más las clases de teatro y expresión corporal todo eso me sumaba un tiempo que yo no tengo. Si el día tuviese 48 horas podría haberlo hecho, pero con 24 es imposible. Trabajo 15 horas sin parar, llego a casa, me doy una ducha, como algo y me acuesto para poder dormir al menos 5 horas".