FEROZ ENFRENTAMIENTO ENTRE LA VIUDA Y UNA SUPUESTA HIJA DE SANDRO

10/11/2021 - 23:14 Pura Vida

"A la tarde", programa que se emite por América, comenzó una investigación sobre temas relacionados a Sandro, su viuda, su casa, su herencia y, por supuesto, sus herederos . En ese contexto, Karina Mazzocco y el equipo de panelistas que la acompaña entrevistaron a Sandra Junior, la supuesta hija de Roberto Sánchez. La aparición de la mujer y las preguntas realizadas molestaron a Olga Garaventa quien no dudó en difundir un escrito en donde menciona lo sucedido en América, pero sin nombrar el canal.

"Injurias ni perder mi tiempo..."

"No es mi estilo responder injurias ni perder mi tiempo desmintiendo mentiras que con absoluto dolo, intención de dañar y buscando un punto de rating se difunden en determinados programas. Siento que es inmoral, deshonesto y hasta extorsivo que me presionen a dar entrevistas o a responder cada agresión y mentira. Por eso, la mayoría de las veces, opto por guardar silencio en los medios", señaló Olga Garaventa. La aparición de la mujer y las preguntas realizadas molestaron a Olga Garaventa quien no dudó en difundir un escrito en donde menciona lo sucedido en América, pero sin nombrar el canal. "No es mi estilo responder injurias ni perder mi tiempo desmintiendo mentiras que con absoluto dolo, intención de dañar y buscando un punto de rating se difunden en determinados programas. Siento que es inmoral, deshonesto y hasta extorsivo que me presionen a dar entrevistas o a responder cada agresión y mentira. Por eso, la mayoría de las veces, opto por guardar silencio en los medios", señaló Olga Garaventa ayer en la tarde.

Contundente

"En los casos en que la gravedad de la situación lo amerita, creo más en la Justicia que en un programa de televisión. Sin embargo, esta vez se ha sobrepasado un límite. Desde el lunes 1 de noviembre soy víctima de una maniobra mediática y agresión sin precedentes, dañina, perversa y falsa como pocas veces he visto, en un programa de la tarde que no merece que yo lo mencione ni le dé prensa en este comunicado. En el día de ayer, martes 9 de noviembre de 2021, en ese programa, una persona invitada al piso por la producción del mismo dijo barbaridades que exceden cualquier tipo de información o investigación periodística, haciendo imputaciones de naturaleza penal contra mi persona y otros terceros y atacando gravemente el honor y la intimidad mía y de Roberto Sánchez. No lo voy a tolerar ni permitir. No voy a darles el gusto de responder en esa pantalla vergonzosa, pero serán iniciadas las acciones civiles y penales correspondientes contra los responsables de esta situación, que son, no solo quien formuló públicamente las gravísimas imputaciones contra mi persona y otros terceros y agravios al honor y la intimidad de una persona fallecida, sino también los que han colaborado y preparado el marco para que esto suceda", continuó diciendo el comunicado.