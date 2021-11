“EL POTRO”, EN LUGAR DE LA GALA DE MASTERCHEF

11/11/2021 - 20:57 Pura Vida

El domingo 14, la televisión argentina iba a ser testigo de la primera gala de eliminación de la tercera edición de MasterChef Celebrity. Pero la fecha coincide con la de las elecciones legislativas, cuya transmisión de resultados y análisis podría concentrar una mayor atención del público, restándole espectadores a la emisión del reality. Por esta razón, los programadores de Telefé resolvieron trasladar para el lunes la definición del primer eliminado del certamen gastronómico más exitoso de la televisión, y en su lugar emitirán la aclamada película "El Potro, lo mejor del amor", sobre la vida del fallecido cuartetero Rodrigo Bueno.

A las 22, el canal de las pelotitas presentará el filme protagonizado por Rodrigo Romero, que cuenta con un elenco de lujo compuesto por Florencia Peña, Fernán Mirás, Daniel Aráoz, Jimena Barón, Malena Sánchez y Diego Cremonesi, entre otros.

Bajo la dirección de Lorena Muñoz, el drama biográfico relata la vida del carismático ídolo conocido por todos como "El Potro". Desde pequeño, su sueño siempre fue cantar. Sus padres lo acompañaron en el deseo y logró ingresar en el ambiente de la música tropical como cantante romántico, según describe la sinopsis del largometraje. Desde el inicio generó un gran impacto en el público, debido tanto a su juventud y belleza, como a su magnetismo y carisma. Cuando el éxito parecía que podía estar al alcance de sus manos, fue sorprendido por la devastadora muerte de su padre y se recluyó junto a su familia en su provincia natal, Córdoba. Durante ese período de duelo, Rodrigo comprende que la vida sigue y que lo más importante que tiene para salir adelante es la música. Aunque esta vez, es la que él lleva en la sangre: el cuarteto.

La película trajo algunas críticas como las que hizo escuchar Beatriz Olave, la madre de Rodrigo, en el debut. "No me identifiqué en la película con nada, no lo identifiqué a Rodrigo con nada, vi un guion muy escaso", había dicho en una entrevista con una emisora cordobesa; y contó que se sintió defraudada con la directora Lorena Muñoz porque consideró que "no contaron nada de la historia de Rodrigo ni de la vida artística".

Además, de sus sueños con la música, el filme recreará aquella triste madrugada en la que "El Potro" perdió la vida en una accidente automovilístico. Al respecto, el cantante Rodrigo Romero, quien fue el encargado de darle vida en el filme contó: "Cuando me puse la ropa que él vestía en ese momento (del accidente) fue una experiencia muy fuerte. Yo soy muy coqueto y ése es un poco mi look, andar de camisitas y toda esa onda. Me traen la pilcha, la famosa campera colorada de cuero... y es muy loco lo que voy a decir, pero cuando me vi con el camperón sentí que Rodrigo estaba ahí, sentí su presencia. Se me puso la piel de gallina", confesó el joven a cerca del 24 de junio del año 2000.

A diferencia de su abuela, Ramiro Bueno, el hijo del cantante cuartetero mostró su apoyo a la película: "Todo lo que vivió mi viejo es vox populi. Hay ciertos temas que son de conocimiento público. Esconderlos o maquillarlos sería exponer algo que no era él. Se trata de mostrar cómo era como persona y el porqué de sus actitudes. Era mi viejo y yo le estoy agradecido", dijo en una entrevista con Teleshow, a lo que Rodrigo Romero agregó: "Más allá del showman, la película muestra al ser humano. Al tipo que todos veían en lo más alto, pero que cuando bajaba del escenario era una persona con errores como cualquiera. Yo vengo de esa generación fanática del 'Ro' que se quedó con ganas de más. Quizás esta película sirva para llenar un poco ese vacío".

Rodrigo Bueno sigue vigente más allá de su muerte.