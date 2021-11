"Tití" Fernández empezó bien, pero no le bastó

11/11/2021 - 21:18 Pura Vida

Más allá de los resultados, para Tití Fernández su participación en la tercera edición de MasterChef Celebrity es algo soñado. Es más, nunca pensó que se iba a apasionar tanto con la cocina. Sin embargo, el lunes, cuando se concrete la primera gala de eliminación, la cual mudó su día a raíz de las elecciones del próximo domingo, el periodista deportivo se medirá con el resto de los participantes que anoche no lograron convencer al exigente jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

"Masterchef Celebrity es hablar de palabras mayores, es una universidad de la cocina", dijo a DiarioShow, y agregó: "No pensé que me iba a embalar de esta manera. Me levanto a las tres o cuatro de la mañana pensando en recetas o me pongo a ver videos. MasterChef Celebrity es una linda locura".

No obstante, reconoció que se siente con cierta desventaja frente al resto de los competidores, en cuanto a las energías que acompañan a la edad. "Me encantaría", señaló sobre la posibilidad de llegar a la final, aunque aclaró: "Pero yo estoy dando una ventaja muy grande a los demás porque soy un señor grande en comparación con la vitalidad y ganas de los demás, es agotador verlos". Aún así ya dio señales de que hará todo lo posible para continuar en el reality.

"Cuando me propongo algo, sigo con esto hasta el final. Voy a ir al frente a estudiar, a prepararme y voy a hacer todo lo que pueda. Soy el tipo más feliz del mundo", comentó sobre esta etapa en su vida laboral.

Y acerca del formato comentó: "En un país en el que siempre hay malas noticias como robos, secuestros, violaciones, femicidios o políticos malos, ver MasterChef Celebrity es un soplo de aire fresco para todos los habitantes argentinos".

El público tiene favoritos

La primera semana del reality gastronómico de Telefé, que se ve en Santiago del Estero a través de Canal 7, va premiando el talento culinario de los participantes. La ex campeona olímpica, Paula "Peque" Pareto recibió la primera medalla de la tercera temporada, siendo la de oro la que se llevó. Por otro lado, Tomás Fonzi logró la medalla de plata.

Mientras tanto, Joaquín Levinton, el cantante de la popular banda Turf, sigue sumando puntos para convertirse en la "estrella revelación" a raíz de su gran sentido del humor. Después de haber bautizado como "Raúl" al pescado que cocinó, cuando en realidad el jurado le preguntaba el nombre de la especie, Levinton disparó otra humorada mientras los jueces degustaban su preparación India. "¿No te parece que te podría haber quedado un poquito más humectado? ¿Y el arroz? ¿Qué arroz usaste?", le consultó Germán Martitegui, y Joaquín contestó: "Usé el que estaba ahí, no me acuerdo. Arrozmith", provocando la carcajada de todo el estudio.