Nicki Nicole dijo que no admira a Maradona y fue tendencia en redes

Sin dudas, Nicki Nicole es una de las artistas del momento. Su música y talento sobre el escenario la llevaron a consagrarse como una de las favoritas del público.

Y ahora, por primera vez desde su saltó a la fama, fue portada de los medios por hacer referencia a su rechazo por Diego Armando Maradona.

En diálogo con El País, la exitosa cantante argentina fue consultada por el fallecimiento del Diego y su repercusión en España, donde la periodista consignó que se tocó poco el tema de que haya sido "un maltratador" a pesar de ser más bien conocido como el dios del balón.

Ante la pregunta, la artista de apenas 21 años de edad fue contundente con respecto al pasado de Pelusa, y priorizó en su análisis la vida personal por sobre la futbolística. Fue entonces cuando dijo: "Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa, pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan".

Y dio a entender que, al menos en estas ocasiones, el talento no era lo más importante, por lo que agregó: "Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no".

Cabe remarcar que la joven tuvo la oportunidad de comer con Messi tras ser invitada al famoso Cirque du Solei de Barcelona y calificó el momento como "un sueño hecho realidad".