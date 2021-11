Bárbara Lombardo dejó a la "Pochi" y trajo a Renata

13/11/2021 - 22:23 Pura Vida

Después de su recordada interpretación como "La Pochi" en la serie "El Puntero" que protagonizó Julio Chávez, la actriz Bárbara Lombardo regresó a la televisión para ser la villana de la telenovela "La 1-5/18", adonde le da vida a Renata, aunque ya no hace de aquella chica de barrio que quedó en el inconsciente colectivo.

Precisamente, la seguridad de que iba a componer a alguien completamente distinto es lo que la animó a aceptar la propuesta de Adrián Suar. "A mí esto me interesó porque es muy opuesto a lo que vine haciendo. Y Pochi es irrepetible, no la puedo volver a hacer. Yo temblaba haciendo a la 'Pochi', creo que por eso sí me invitaban a hacer un personaje del barrio capaz no lo agarraba", contó Bárbara en el ciclo radial Por si las moscas.

En la telenovela que protagonizan Agustina Cherri, Estaban Lamothe y Gonzalo Heredia, la actriz se pone en la piel de Renata. "Las villanas en un culebrón como este son villanas, son personajes muy arquetípicos. Pero a mí me gusta pensar a los personajes un poco más tridimensionales, que los malos tengan algo de buenos también", explicó Bárbara. Y agregó: "Yo la entiendo (a Renata) es una persona de clase media alta, su familia ayudó a hacer el imperio de su esposo y que eso se caiga es olvidar la vida tal cual la conoció".

Por otra parte, remarcó sobre su personaje: "Y no importa si tiene plata, porque ella está en crisis y tiembla su mundo. Yo siento mucha compasión por ella". También hizo foco en algunos rasgos: "Renata tiene de todo, y se pone al hombro la familia por momentos. Siento que las madres que adoptan hijos tienen el fantasma, de alguna forma, de la familia biológica y el terror de ella cuando su hijo va al barrio es que busque sus raíces y la deje a ella y se derrumbe todo lo que ella construyó para su hijo".

Bárbara también adelantó que su personaje "la pasa mal, pero también aparecen nuevas aventuras, nuevos desafíos, nuevos aires. Empieza a estar más en contacto con el barrio".

Bárbara Lombardo no es ajena a las críticas que recibió la ficción en las redes sociales, incluso antes de su estreno, por "romantizar la pobreza", ya que la historia de los amores cruzados se entreteje en el seno de una villa, "La Peñaloza". Pero señaló: "No hago caso porque los argentinos somos muy criticones, muy odiadores y malos con lo nuestro, es algo que noté viviendo en otros países, somos muy agresivos a veces, se nos nota hasta en la voz".