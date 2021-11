GAMBARTE ENCONTRÓ EN SABINA LA SÍNTESIS PERFECTA

19/11/2021 - 21:09 Pura Vida

Están los que imaginan, delinean y llevan adelante sus proyectos; y los que encuentran el mejor plan de sus vidas por casualidad. A Walter Gambarte, la poesía y la música de Joaquín Sabina le llegaron de manos de un amigo, que le hizo escuchar por primera vez la canción “Con la frente marchita”. No hizo falta más nada. Una de las frases de aquel tema, “no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió”, produjo en él tal impacto que necesitó saber más de su creador. Así fue como empezó a comprar sus discos y a entregarse a sus letras que en definitiva son las que terminaron cautivándolo y empujándolo a ponerle su voz y su cuerpo en cada interpretación, en cada versión.

“Siempre dije que el disco ‘19 días y 500 noches’ es el mejor disco de Sabina, y el tiempo me dio la razón porque él mismo lo reconoció. Y así también digo, porque estoy maravillado con su poesía, que cuando él no esté, en su casa habrá una placa que dirá ‘Aquí vivió Joaquín Sabina, poeta”, dijo Gambarte, quien trajo la mística de este español a la Redacción del diario EL LIBERAL, en un adelanto en vivo de lo que será la presentación de su banda “Medias Negras” en el Fórum, el domingo 21, a las 23.

La poesía y la música de Sabina calaron en las fibras más íntimas de Gambarte y comenzaron a vibrar en él de tal manera que eligió compartirlas, hace mucho tiempo, primero con su grupo de amigos de Monte Quemado, que como él se habían criado con el folclore. El resultado fue de apertura y asombro, y el puntapié para que Walter terminara hace más de dos décadas cantando canciones de Sabina en un pub de la “Madre de Ciudades” y dando origen a su banda tributo “Medias Negras”, que hoy integran Ricky Salto (en teclas, saxo, coros y armónica), Gustavo González (en bajo y coros), Roberto Acosta (en guitarra) y Martín Alcorta (en batería).

Del mismo modo que Sabina llegó a su vida sin que Walter lo haya buscado, el santiagueño tuvo el privilegio de cantar, sin siquiera soñarlo, junto a los músicos Pancho Varona, Antonio García de Diego, miembros de la banda de Sabina que crearon “Noche Sabinera”, y con la que se presentaron en Tucumán. “Me decidí a último momento un sábado por la tarde. Llegué al hotel adonde se presentaban. Compré mi entrada y me senté en el lobby, con mi guitarra. De repente una persona se acercó para preguntarme si quería cantar una canción con ellos. No lo pedía creer. Me explicó que en la primera parte del show cantaban ellos, y en la segunda, era una suerte de karaoke en vivo. Dije que sí. Elegí cantar ‘Medias Negras’. Al finalizar, Pancho le dijo a Antonio, ‘hay competencia’. Había llevado mi guitarra y les pedía que me la firmaran”, contó Walter.

“Esta guitarra está llena de canciones, sácalas todas”, le escribió Pancho, y Antonio, sumó: “Por muchas más canciones”. Casi como cumpliendo con el pedido de estos dos músicos históricos, Walter Gambarte no ha dejado de prestarle su voz a las canciones de Sabina que se vuelven propias, porque la admiración que le tiene le permite percibir la esencia de sus letras y transmitirlas al público. Pero Walter tiene un pasado folclórico, incluso como compositor de la letra de una zamba con la que allá lejos ganó un premio en un concurso de canción inédita, en Añatuya. Por eso, de vez en cuando sorprende generando una unidad entre los géneros.

“El otro día canté la mitad de la zamba `Perfume de carnaval’ y como caía la nota justa la uní a la canción de Sabina ‘19 días y 500 noches’”, contó.

Con un abuelo bandoneonista y un padre y tío, guitarristas, Gambarte se crio nutriéndose con música. Su esencia también sube a escena. Y hay planes. Le gustaría editar un disco doble que contenga el folclore que más le gusta hacer, y sus versiones de Sabina. Su propia síntesis.