A los 79 años, Leo Dan no para de crear y proyectar

21/11/2021 - 00:32 Pura Vida

"Yo quisiera componer las canciones tan simple como lo hace Leo Dan". Quien expresó este deseo fue Fuad Jorge Jury Olivera, más conocido como Leonardo Favio, quien admiraba fervientemente a su colega santiagueño Leopoldo Dante Tévez.

Son esas canciones simples, como también lo manifestara oportunamente el "Divo de Juárez", Juan Gabriel, las que encumbraron a Leo Dan e hicieron que todo el mundo las cantara, tanto en su idioma original como también en otras lenguas.

A sus 79 años, el autor de "Santiago Querido" no para. Sigue componiendo, generando proyectos, programando giras y siendo un referente indiscutible de generaciones de cantantes de América Latina, en especial, y del mundo en general.

En diálogo con EL LIBERAL, el "Triunfador de América" confirmó que está en carpeta la tercera parte de "Celebrando a una leyenda" en la que, según deslizo, abarcará diversos géneros y hará duetos con cantautores de diversos países.

En las dos ediciones de "Celebrando a una leyenda" interpretó sus clásicos junto a compositores de renombre, entre ellos "Palito" Ortega y Ricardo Montaner ("Celebrando a una leyenda 1") y Carlos Rivera ("Celebrando a una leyenda 2").

Otro de los anuncios que hizo Leo a EL LIBERAL es que está estudiando la realización de una gira, que posiblemente incluiría Argentina en caso de concretársela, con José Luis "Puma" Rodríguez. Esta posibilidad de cantar con su colega venezolano lo pone feliz, lo entusiasma. Antes de la pandemia, Leo realizó una exitosa gira por distintas ciudades de Estados Unidos.

El prestigioso cantautor nacido en Estación Atamisqui un 22 de marzo de 1942, está muy feliz por todos los dones que tiene y los multiplica brindando su apoyo a figuras emergentes, tal como lo hizo con su comprovinciano Santi Costas, con quien está trabajando en la reversión de uno de sus clásicos.

Además, Leo recordó que hace poco escribió "Yo soy de Rosario" para los chamameceros Mauri y Simón Merlo quienes, habían hecho versiones, en chamamé de "Jamás podré olvidar" y "Santiago Querido", clásicos del Leo.

"Cada día uno amplía más ese propósito que Dios le dio a uno para que haga las cosas y creo que en la vida siempre hay que madurar las cosas, hay que tener cierta visión, porque la palabra (de Dios) dice que 'un pueblo que no tiene visión perece. Es decir, no te puedes tirar al agua si no sabes nadar y yo lo sé hacer",