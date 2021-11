Romina Ricci rechazó una propuesta de Maradona

21/11/2021 - 00:37 Pura Vida

Invitada al programa que conduce Jey Mammón por América, la actriz Romina Ricci, quien participa de la biopic que emite Amazon sobre Diego Armando Maradona, recordó la insólita propuesta que le hizo el fallecido astro de fútbol de llevarla a Cuba, cuando compartieron una noche de boliche.

"Lo conocí en un boliche, quedamos ahí bailando, éramos como un grupo. Y en un momento, cuando me voy, se me pone arriba del auto. Lo próximo que veo es la cara de Diego en el parabrisas", inició la ex de Fito Páez su relato y continuó: "Y yo arranco y justo sale Guillermo Coppola, que estaba ahí también. Y le digo: 'Por favor, Guillermo, ¡sácamelo de arriba del auto! Guillermo lo saca del auto".

El episodio no terminó ahí. "Al rato me llamó la secretaria: 'Diego quiere que te vayas con él a Cuba, te quiere invitar a que te vayas con él mañana'. Pero le dije que no. Lo adoro, pero dije que no y agradecí por la invitación", recordó.

El papel de la actriz en la ficción sobre Diego Maradona desató un escándalo. Allí interpreta a Mónica Bang, una vedette que tiene una noche de sexo con el entonces futbolista de Boca Juniors, en 1981.

En el primer cara a cara se la vio con el pelo platinado, pero a la hora de la pasión se sacó la peluca y lució cabello oscuro, lo que generó dudas sobre a qué famosa interpretó realmente. "Es un poco como la entrada a la noche de Diego, al mundo de las vedettes... Yo no represento a ninguna en particular, soy todas", dijo.