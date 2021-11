El padre de Wanda Nara defendió a la "China" Suarez

22/11/2021 - 14:00 Pura Vida

Andrés Nara lanzó una polémica frase en medio del escándalo entre Wanda y la China Suárez después de la infidelidad que se supo en las últimas semanas.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, el mediático habló a fondo sobre el conflicto que tiene en vilo al mundo.

“Debby me bancó mucho en todo lo que pasó de mi hija, veníamos hablando de esta situación. Justo nos conocimos en ese momento. Ella tiene su punto de vista y hemos conversado sobre lo que pasó, yo me mantuve al margen, estuve cauto, lo único te lo dije a vos en su momento, Juan”, comenzó diciendo Andrés Nara.

Siguiendo con su relato, afirmó: “En ese tipo de cosas trato de no mezclarme mucho. En todo lo que necesite mi hija va a estar. Muchos idas y vueltas tuvo la historia. Quiero mantenerme en reserva”.

“Wanda sabe que cuando necesite algo, estoy. Muy sutilmente sabe la idea de lo que tengo”, agregó.

Al ser consultado por la China Suárez, Andrés no dudó en elogiarla: “Yo tengo mi punto de vista de esta historia. Sinceramente, me quiero mantener en reserva porque la China Suárez no deja de ser una dama. Ella sabe lo que tiene que hacer, es muy bonita pero hay situaciones que me mantengo al margen, los que me conocen saben que pienso”. Recordemos que el papá de Wanda nunca más volvió a ver a su hija, entre otras cosas por su pésima relación con Mauro Icardi. Tan mala es la relación que tienen que todavía no conoce a sus nietas y tampoco se ilusiona con conocerlas algún día.