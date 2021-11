GEORGINA PRESENTARÁ ''HISTORIAS DE COCINA''

23/11/2021 - 20:30 Pura Vida

Georgina Barbarossa es la "tía" que todos quisieran tener, tal como la bautizó la exGran Hermano y actriz Andrea Rincón, cuando compartieron la segunda temporada de "MasterChef Celebrity", en la que Georgina se adjudicó el título de subcampeona. Eso mismo que vio Rincón en la veterana actriz: histrionismo, empatía, anécdotas para compartir, bueno humor, sedujo a Viacom para ofrecerle la conducción de un programa que irá antes del que conduce Flor Peña y que la mostrará preparando algunas recetas mientras conversa con el público sobre las ficciones que emite Telefé y sus propias experiencias. "Historias de cocina" se llamará el ciclo que el canal de las pelotitas ya anuncia con un muy pronto en su pantalla. Será una versión actualizada de "Historias del corazón" que supo conducir otra gran actriz, Virginia Lago, en el 2012, solo que en el horario de la siesta, mientras tomaba un café y leía cartas de los espectadores.

En el caso de Barbarossa, la figura irá adelantando lo que se podrá ver en las latas extranjeras actuales: el culebrón brasileño "Dulce Ambición" junto a la serie "Josué y la tierra prometida", y la novela turca "Hercai". Ante el anuncio realizado por Nacho Rodríguez en Twitter, una internauta le consultó sobre si irá en vivo o no, a lo que Rodríguez respondió: "¡Es un amor Georgina! Aún no se sabe, estimo que no". La idea de que vaya grabado quizás tenga que ver con que la actriz hará temporada teatral en Carlos Paz a partir del 25 de diciembre, junto a Pedro Alfonso, Pachu Peña, Cachete Sierra, Rochi Igarzábal y Sofía Macaggi.

Acostumbrada a trabajar sin parar, se estima que Barbarossa viajará semanalmente de Córdoba hacia Buenos Aires para grabar su flamante programa y cumplir con todo lo que le demanda su agitada agenda de verano.

La vuelta a la exposición masiva

Tras un tiempo alejada del canal de aire, ya que lo último que hizo en TV fue "Quedate con Georgina" por Crónica HD, la actriz regresó este año a Telefé con una brillante participación en el certamen gastronómico "MasterChef Celebrity". Definitivamente volvió a brillar y a conquistar al público. Y aunque lo pasó muy bien, confesó que no volvería a un reality así. "No volvería a participar, yo los acompaño desde casa, pero es mucho estrés. Estuve a punto de ganar, pero es mucho. Estuve dos meses en Córdoba una vez que terminó el programa. Me tuve que ir a descansar porque es impresionante", dijo durante una entrevista con Primiciasya.

Y sobre los actuales concursantes dijo: "Me da ternura, por ejemplo, el otro día Mery del Cerro que se puso a llorar... Es que es mucha exigencia y la gente no se imagina la presión que uno siente. Yo creo que hay que relajarse un poco, y eso que yo también he llorado. He llegado a mi casa y decía 'basta no voy más'".

Por otra parte, reveló el nombre de su favorito, hasta ahora. "Hay grandes revelaciones como Tomás Fonzi un divino que se cocina todo. Pero los primeros programas es así hasta que te ubicas, si zafaste, con el tiempo te vas a acomodando".

En la temporada en la que Georgina Barbarossa obtuvo el segundo lugar, el actor, exCasi Ángel, Gastón Dalmau se consagró campeón de MasterChef.