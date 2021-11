Aly Raisman llevó a la pantalla su dolorosa experiencia de abuso

23/11/2021 - 20:33 Pura Vida

Mañana, en el marco del Día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, la señal Lifetime emitirá el documental "Aly Raisman: de la oscuridad a la luz", que narra la historia de abuso que sufrió la medallista olímpica norteamericana Aly Raisman. El filme revela el tumultuoso viaje hacia la curación desde la perspectiva de otras víctimas y sobrevivientes de abuso, quienes también comparten sus relatos personales y cómo han logrado encontrar el camino a la sanación.

Lifetime realizó una conferencia de prensa virtual para los medios de Latinoamérica, entre los que estuvo EL LIBERAL, y contó con la participación de Aly Raisman como invitada.

¿Qué significa para vos este documental?

Significa mucho. Es muy personal y me siento muy agradecida de la oportunidad de hacer este proyecto tan especial con Lifetime. Trabajamos muy duramente. Y valoro mucho a todas las sobrevivientes y especialistas que valientemente compartieron sus historias con nosotros y se tomaron el tiempo para conversar sobre lo que les estaba pasando y todo lo que atravesaron durante todos estos años. Así que espero que esto pueda ayudar a otras personas, porque sé que hay gente a la que le está costando. Puede ser que sean sobrevivientes de abuso sexual o que están con problemas de salud mental. Entonces, sin importar lo que te haya pasado, yo creo que vas a poder tomar algo de este especial que te va a ayudar a sentirte que estás menos solo y que hay luz al final del túnel.

¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir?

Yo creo que es muy importante recordar que somos todos humanos y humanas. Todos pasamos por altos y bajos. A veces la vida puede ser una montaña rusa y es lo que es. Y espero que puedan recordar que sin importar lo que te esté pasando hoy vas a estar bien. Y si en este momento no estás tan bien, esto no es para siempre. Hay ayuda allá afuera. Espero que esto sirva para recordar la importancia de un sistema de apoyo alrededor de las personas. Y a veces cuando confiamos en alguien y le contamos lo que nos pasa, no siempre escuchamos esa validación, ese te creo, te veo, que es tan importante para los sobrevivientes de abuso para ayudarlos a sanar. Entonces, si te lleva tiempo buscar tu sistema de apoyo y encontrarlo, no pasa nada. Y si vas a buscar a alguien y no te apoyó de la forma en que vos hubieras querido ser apoyada, no te rindas. Y seguí buscando hasta que encontrar tu sistema de apoyo, de soporte, porque hay gente buena allá afuera.