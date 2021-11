Nicole dijo que sus hijas querían un hermanito

27/11/2021 - 20:59 Pura Vida

Después de que Mica Viciconte revelara en el programa que conduce Verónica Lozano por Telefé, que Nicole Neumann, la ex de Fabián "Poroto" Cubero no le había enviada ningún mensaje tras el anuncio de su embarazo, la modelo rompió el silencio en "Intrusos" y les deseó lo mejor.

"Les deseo lo mejor, siempre un bebé es bienvenido. Si el padre de mis hijas está feliz, mis hijas van a estar felices que es lo que más me importa en la vida así que me alegro", dijo Nicole mientras se subía a su auto luego de que le preguntaran cómo tomó el anuncio del hijo que espera su ex.

Y agregó: "Sigo disfrutando mi gran momento, me va bien en lo laboral, con mi pareja -está de novia con el piloto de turismo carretera José Manuel Urcera-, con mis hijas, así que estoy en un muy buen momento".

La noticia del bebé que esperan Mica Viciconte y "Poroto" Cubero fue tema de comentarios en varios programas, entre ellos, el que conduce "Pampita" Ardohain, quien aseguró que Luca, el bebé que está en camino, unirá a las dos familias. "Luca también va a unirlos a todos de otra manera, porque hay hermanos, y va a hacer que todos los grandes se manejen con cierto respeto. Le va a hacer muy bien a todos. Nos encanta verlo a Fabián Cubero de nuevo papá y de un varón", dijo la modelo, quien hace un tiempo estuvo enemistada con Nicole.

Al ser consultada sobre los dichos de su colega, la ex de Cubero remarcó: "Bueno, ojalá que sea como ella dijo. Yo sabía igual la noticia. Mis hijas siempre quisieron tener un hermanito así que están muy contentas. Seguro van a querer comprarle algo cuando nazca". Y agregó: "Yo quiero la paz y lo mejor para mi familia, así que ojalá esté todo mejor". A Nicole y Cubero los une sus tres hijas.