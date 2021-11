''MASTERCHEF CELEBRITY 3'' SE PONDRÁ CADA VEZ MÁS PICANTE

28/11/2021 - 22:10 Pura Vida

Si bien la tercera temporada de "MasterChef Celebrity" sigue siendo, como sus antecesoras, lo más visto de Telefé, aún le falta sorprender con esos picos de rating que lograban con sus intervenciones el humorista Roberto Moldavsky o la mediática Vicky Xipolitakis, en la primera temporada, e incluso el polémico Alex Caniggia, en la segunda, por citar algunos nombres. "A esta temporada de MasterChef le falta arrancar con algunos personajes, está ahí, le falta un poquito más de pimienta", dijo Naiara Vecchio la panelista del programa "Implacables", que conduce Susana Roccasalvo por elnueve.

Pero en ese mismo ciclo, el periodista Marcelo Polino, quien oficia como "embajador" del reality en todos los programas del canal de las pelotitas, adelantó que "MasterChef tiene varias galas grabadas y se irá poniendo cada vez más picante. Ya se van notando los perfiles. Paulo Kablan es la revelación, la gente lo asociaba a los policiales y está cocinando muy bien. Charlotte Caniggia es como la preferida del jurado, no sabe hacer una mayonesa y le festejan todo", dijo sorprendiendo con el nombre de la favorita, lo que inmediatamente llevó al cronista a compararla con Vicky, ante lo que Polino rescató: "No, porque Vicky cocinaba, arrancó con una expectativa muy baja para la gente, pero se puso las pilas y cocinaba bien".

Y agregó: "Fonzi cocina súper bien. Joaquín Levinton está muy involucrado. Me gusta el casting de este año. Tiene de distinto a otras temporadas que cocinan menos y hablan más".

Por otra parte, con respecto a los hermanos Caniggia marcó algo que los distingue: "Alex cocinaba mejor y Charlotte Caniggia es más amigable, entonces me parece que el público lo agradece", comentó sobre la participante.

En un intento de análisis sobre el porqué del rating que no logra superar los 15 puntos, la panelista Fabiana Araujo comentó: "Está muy pegadito (a las otras ediciones), ésta como que perdió un poco la frescura que tenía al principio. Ojo que también salimos de la pandemia: el año pasado estaban todos mirando televisión y haciendo masa madre y pizza", remarcó. Mientras que Pampito, otro integrante de "Implacables" acotó: "Me parece que perdió un poco la frescura el jurado también. Se los nota como muy pasados de acting, como que ves venir lo que van a decir o hacer".

La conductora Susana Roccasalvo tampoco se quedó callada: "Algunos personajes de este MasterChef son muy tibios. Hay gente que es muy tibia", dijo.

Algunas ausencias

Cuando el ciclo recién está atravesando sus primeras semanas, se supo que una de las participantes fue reemplazada. Marcela la "Tigresa" Acuña tenía una pelea el 20 de noviembre, por lo que esa semana de grabaciones la actriz Sabrina Garciarena ocupó su lugar.

Por su parte, la modelo Mery del Cerro, quien protagonizó sucesivos "memes" a raíz del llanto que le provocaban las devoluciones del jurado, finalmente logró convencer al trío compuesto por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui con su pollo al curry. "La cocina te toca una fibra íntima que te conecta con tu mamá, con tu infancia y a mí me pasan un montón de cosas adentro. El desafío es poder hacer algo que nunca hice, que no me es fácil. Estoy estudiando para ver si alguna vez puedo hacer algo que le guste al jurado", reveló en el ciclo radial "Agarrate Catalina".

La modelo está también en el ojo de la tormenta por su amistad con Eugenia la "China" Suárez, de quien Zaira Nara y Paula Chaves habrían tomado distancia tras el escandaloso "affaire" que protagonizó con el marido de Wanda Nara. "No opiné del tema ni voy a opinar porque hay un montón de personas en el medio que conozco, que quiero. Cada una tomó su posición. No me corresponde hablar, es un tema delicado", dijo. Y aclaró que con Zaira y Paula, con quienes comparte el chat "La vecindad": "No nos pusimos en acuerdo en nada, cada una tomó su posición".