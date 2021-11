China Suárez: Las explicaciones solo se las dará a sus hijos

28/11/2021 - 22:25 Pura Vida

Después de que Wanda Nara le contara a Susana Giménez, en una entrevista, los detalles del escandaloso "affaire" que protagonizó su marido, Mauro Icardi con Eugenia la "China" Suárez, la palabra que más se espera ahora es la de la actriz, quien hoy estrenará "Especiales Star+. En primera persona", un ciclo de Star+ a cargo de Alejandro Fantino, quien charla a fondo con distintas figuras de la plataforma.

Claro, que en el caso de la "China" la pregunta ineludible será el último escándalo mediático que la sigue teniendo en el ojo de la tormenta. Al respecto, la periodista Laura Ubfal adelantó que Fantino le preguntó dos veces sobre el ya célebre "Wandagate", y la ex de Benjamín Vicuña le contestó que sólo le debe explicaciones a sus hijos.

Por otra parte, fiel a su estilo de responder a las críticas a través de las redes sociales, y luego de haber escuchar a Wanda decirle a Susana que ella no se hubiera comportado como lo hizo la actriz, la "China" subió una historia a Instagram con una frase en inglés que decía: "Talking shit about others won't reduce the shit in your life", que traducido al español significa: "Hablar m..... sobre los demás no reducirá la m..... en tu vida". El posteo con fondo negro y letras blancas fue acompañado con tres emojis de rayos.

Previo a esto, la "China" había compartido un posteo de una cuenta dedicada a ella en la que posaba con una bikini de su colección, lo que generó suspicacias, ya que por estos días Wanda lanzó su propia marca de trajes de baño, en medio de una denuncia mediática de la diseñadora Luciana Danduono que asegura que la empresaria copió uno de sus modelos.

Por otra parte, según la periodista Débora D'Amato, de "A la tarde" (América TV), Suárez se sentiría arrepentida de grabar su versión antes de Wanda y Mauro porque "algunas cositas le quedaron un poco atragantadas".

La entrevista de la "China" con Fantino no girará exclusivamente en torno a su escándalo amoroso, como si fue la de Wanda Nara con Susana, sino que recorrerá rincones profundos de su historia. La actriz compartirá qué piensa, qué siente y cómo ve el mundo vertiginoso de hoy, un esquema que se repetirá con las otras figuras de la plataforma que emite la serie "Terapia Alternativa", que la "China" grabó con Benjamín Vicuña antes de la separación.