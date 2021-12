A corazón abierto, Benjamín Vicuña habló sobre el duelo por la muerte de Blanca

01/12/2021 - 11:41 Pura Vida

A semanas de haber estallado el escándalo de infidelidad entre Wanda Nara y Mauro Icardi, en el cual terminó involucrada la China Suárez como la tercera en discordia, su ex Benjamín Vicuña decidió mantenerse alejado de la exposición mediática lo más posible.

El actor chileno, que recientemente cumplió 43 años, realizó un emotivo posteo en su cuenta de Instagram donde reflexionó sobre la vida.

Al actor, que tiene tres hijos con Pampita y dos con China, le preguntaron si se quedó "paranoico" con el tema salud tras la muerte de Blanca, que falleció en 2012 tras contraer una enfermedad provocada por una bacteria en un viaje a Cancún que le causó una neumonía hemorrágica y un derrame cerebral.

"No, porque, justamente por lo que le pasó a Blanca, si yo estuviera pensando todo el tiempo en eso directamente no podría respirar, desconfiaría del aire, y si no respiro, muero", explicó.

"Entonces aprendí a soltar, a confiar en la vida. Me amigué con Dios, porque me había peleado mucho. Me amigué, lo entendí y hasta lo perdoné", continuó.

Con fortaleza, Benjamín expresó: "Se puede, se puede. Tengo muchas cosas por las que seguir celebrando esta vida".

“Gracias vida por enseñarme a palos lo que es vivir, por cada paso que di en las direcciones más extrañas y que hoy me conforman en esto. Gracias al amor en todas sus formas, motor esencial de nuestra existencia”, continuó el actor.

Y cerró: “Gracias por no perder la fe, aunque ganas no faltaron. Vamos por un segundo tiempo con más herramientas para ser feliz y con mis hijos que me llenan el alma y orientan cada segundo. La vida y sus obstáculos que no son más que una escalera al cielo”.