"Actuate algo", el lado B de vivir de la actuación

Los sueños de triunfar en la actuación y en el arte en general suelen ser grandes cuando se es joven, pero a medida que se avanza en la vida, la profesión da cuenta de lo complicado que es y de los esfuerzos que hay que hacer, algo que con humor narra "Actuate Algo", serie web que ya está disponible en la plataforma Contar.

"La serie nace a raíz de las frustraciones que vivía como actriz a mis 23 años. Situaciones angustiantes y frustrantes, algunas por falta de experiencia, otras por pecar de buena en escenarios injustos", contó a Télam la creadora y protagonista, Bárbara Pombo.

Compuesta por cinco episodios de entre 12 y 19 minutos, la producción relata el día a día de Bárbara y su compañero de departamento, quien está empeñado en transformarse en youtuber creyendo que el éxito puede estar a la vuelta de la esquina, mientras las facturas de luz, gas y agua sin pagar se acumulan en la mesa de la cocina.

"Charlando con varias colegas actrices, me di cuenta de que compartíamos experiencias similares. Tenía ganas de plasmarlas en tono de comedia, para hacer una bajada de línea que no fuese traumática y que funcionase para todas las audiencias, de manera que el mensaje tuviera una llegada más amplia", comentó Pombo sobre la serie que fue comprada por Amazon Prime Video para distribuirse internacionalmente.

¿Cuán sacrificado es vivir de la actuación?

Tenemos que diversificar; no conozco actrices y actores que vivan únicamente de la actuación. En general también son docentes de esto o, en el mejor de los casos, trabajan con marcas en redes sociales, creando contenido.

¿Existe esa competencia que mostrás entre tu personaje y el de Nicky?

Honestamente, no creo que haya una marcada enemistad entre artistas como se cree que hay. La única competencia real es el exceso de oferta actoral frente a los pocos proyectos que se producen. Justo en el caso de Nicky, siento que es un personaje que funciona como metáfora de las inseguridades de Barbie. Es un personaje inspirado en una actriz real que conozco, pero no tengo un problema con ella ni nada. Lo que sí tengo es un registro muy fuerte de lo insegura que me sentía audicionando versus ella para un mismo papel: "¿Es mejor actriz que yo?".