Ray Liotta se calza el traje de villano para el streaming

04/12/2021 - 22:05 Pura Vida

El actor Ray Liotta, recordado por Henry Hill en el clásico de Martin Scorsese "Buenos muchachos" y vinculado durante décadas con roles de criminales en la industria hollywoodense, admitió de cara a su regreso a la pantalla chica que no es "alguien que mire mucha televisión, a no ser que alguien sea asesinado de una manera extraña".

Sobre su paso como el villano de la tercera y última temporada de "Hanna", la serie de acción de Amazon Prime Video que llegó el pasado 26 de noviembre a la plataforma, Liotta contó a Télam: "Cuando me ofrecieron el papel miré las primeras dos temporadas en dos días, algo que definitivamente no recomiendo... es demasiada información", y agregó: "Realmente no estaba seguro al principio y dije que no, pero mi agente y mi manager creían que debía hacerlo, así que releí el guion y dije 'bueno, ¿por qué no le damos una oportunidad?".

Tras debutar en una telenovela a finales de los 70, Liotta encarnó a todo tipo de psicópatas, corruptos y mafiosos del cine en títulos como "Something Wild" (1986), y "Tierra de policías" (1997). En el medio, se produjo su salto a la fama definitiva en 1990 con la aclamadísima película de Scorsese en la que conforma un trío junto a Robert De Niro y Joe Pesci.

En esta entrega de "Hanna" es Gordon Evans, el nuevo antagonista de la historia. "Hace cosas malas, pero las racionaliza porque las está haciendo por cómo él cree que EE.UU. debería funcionar. Está observando siempre a los tipos malos y matándolos ni bien empiezan a mostrarse. Esa es obviamente una manera muy loca de hacer las cosas, pero también fue muy divertido de interpretar", señala con un dejo de empatía sobre su personaje.

La serie, basada en la película homónima de 2011 dirigida por Joe Wright ("Las horas más oscuras") y protagonizada por Saoirse Ronan, sigue los peligrosos periplos de una adolescente de 15 años con habilidades mejoradas y entrenada como asesina que creció aislada en un bosque en Polonia junto a su padre, quien la había rescatado de Utrax, un programa de experimentación genética de la CIA.