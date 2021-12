CÓMO SERÁ LA SERIE DE "BERLÍN", EL ATRACADOR

06/12/2021 - 21:16 Pura Vida

El fenómeno de "La Casa de Papel" parecía cerrar su ciclo en Netflix con el estreno de la segunda parte de su quinta temporada. Pero todo sabe a poco, especialmente para "Berlín", el personaje al que le dio vida Pedro Alonso y terminó inmolándose en la segunda temporada para salvar a su equipo. Él está acostumbrado a ir por todo. Por eso, mientras todos aplauden a los atracadores, "Berlin" está tomando nuevos riesgos, como si se tratara de un prolongado flashback con los que Alex Pina lo hizo presente, aún muerto, a lo largo de las 5 temporadas.

La ficción está anunciada para el 2023, y supone mucho riesgo, según lo remarcó el propio actor en el diario El Mundo, ya que: "a veces un éxito se puede convertir en una jaula de oro". "Esto depende del valor y el coraje de quien esté pilotando esas naves para no dejar de hacer lo que te convirtió en un éxito. Álex Pina y su equipo hicieron un ejercicio de temeridad absoluta y esta producción estuvo a punto de colapsar en términos económicos y hundir la carrera y la vida económica de la gente de la productora para 20 años. Sé que es imposible competir con 'La Casa de Papel', pero creo que es una gran oportunidad con varios frentes delicados, pero podría ser un sueño narrativamente. No tengo todas las respuestas, pero me voy a concentrar en el trabajo", dijo Pedro, entusiasmado con volver al rodaje.

Y agregó durante la presentación del final de la historia de los atracadores del Banco de España: "Este es un momento memorable porque es el final de un ciclo, pero es el principio de otro. Esta mañana lo hablaba con Jesús Colmenar (productor ejecutivo de la serie) y le decía que con esto nos dirigimos hacia un rumbo desconocido, pero que a su vez será igual de bonito y emocionante que lo ha sido este que se cierra".

Mientras disfruta del éxito actual, los medios ya hablan sobre quiénes lo acompañarían a contar su historia, que tuvo un gran peso en el final de los atracadores, especialmente a través de su hijo Rafael, interpretado por Patrick Criado, a quien lo apuntan en el elenco, junto a la actriz Diana Gómez, quien se transformó en su última novia, Tatiana.

Muy cerca de Berlín estuvo también "Palermo", el atracador al que le dio vida el actor argentino Rodrigo De la Serna, quien se siente enamorado de este excéntrico hombre, por lo que no resultaría extraño pensar que los productores profundizarán en esa relación casi prohibida y secreta, que resulta en una "sociedad para los robos".

Aunque el personaje fue cometiendo una serie de excesos, Netflix fue limpiando poco a poco su imagen y al ver aspectos más íntimos de Andrés de Fonollosa Gonzalves, conocido como "Berlín", el público tendrá al alcance otras de sus facetas.

El elenco se ampliaría con El Profesor (Álvaro Morte), quien es su hermano menor, y con quien protagoniza la mayoría de los flashback que lo "reviven" en la serie, Marsella (Luka Pero ) y Bogotá (Hovik Keuchkerian). Pero además de Tatiana, la pianista que enamoró a Berlín, también podría producirse el regreso de Clara Alvarado, quien hizo de Ariadna en la primera parte de "La Casa de Papel". Los especialistas señalan, por otra parte, que finalmente podría darse el debut de en algunos de los capítulos del spin off de Maggie Civantos, quien estaba fichada para la historia original, y ya trabajó con Alex Pina y Jesús Colmenar, los productores de "La casa de papel", en otra ficción exitosa, "Vis a Vis".

Con "La Casa de Papel", su vida actoral se fue para arriba. Aunque hubo una época en la que nada le salía bien, razón por la que a los 33 años se volvió a su pueblo natal. Un monólogo escrito y producido por él lo devolvió al escenario, le llegó Padre Casares en la tele de Galicia. Luego Gran Hotel, con Ramón Campos, y después el éxito global de Netflix. "Yo no olvido el vértigo, la fugacidad y los peligros del ruido. Hago esfuerzos en volver a mí, a mi trazada. Pero ahora ha caído una bomba como esta, que yo procuro valorar, es un privilegio. Tengo ofertas de lugares insospechados, voy a producir documentales, escribo... pero he dicho que no a muchísimas cosas", aseguró a la prensa española.