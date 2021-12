Antonio Laje admitió que es muy exigente, y negó ser maltratador

06/12/2021 - 21:19 Pura Vida

El alejamiento de María Belén Ludueña, como co-conductora de Buenos Días América, el programa que conduce Antonio Laje en las mañanas de América se dio en medio de denuncias públicas de "maltrato". Si bien la periodista no hizo alusión a su colega, su salida fue el puntapié para que otras personas, como la nutricionista Fiorella Vitelli, y Maite Pistiner pusieran en tela de juicio la manera en la que Laje se comporta con su equipo de trabajo. Ambas pasaron por Buenos Días América y se fueron con malos recuerdos.

Ante esto, Antonio Laje hizo ayer un extenso descargo en su programa. El llanto le impidió continuar con la conducción del ciclo y fue reemplazado por Ramón Indart, hasta las 10 de la mañana, cuando retomó su tarea.

"Si alguien se sintió maltratado lo único que quiero dejar en claro es que acá no hay maltrato. Yo exijo y quiero que las cosas salgan bien porque es lo único que me preocupa, porque además es así como se forman los mejores profesionales que después se van a otros lados. Pero no todos tienen ni por qué soportar la tensión de las cuatro horas ni por qué gustarle", dijo en su descargo.

Y agregó: "Les quiero agradecer a las dos personas que hablaron de maltrato porque tal vez uno no entiende que, por más que para mí no sea maltrato y sea solamente laboral, y yo termino el programa y todo está bien, para alguna persona puede no estar bien, y pasa por lo que la otra persona siente, y si la otra persona se sintió maltratada yo le pido de corazón… de corazón le pido disculpas". Y propuso un encuentro, si alguien lo considera necesario: "Donde me diga, voy, me siento y se lo pido (por las disculpas) cara a cara, porque no merece de ninguna manera sentirse mal".

"Tengo la tranquilidad de que jamás quise maltratar a nadie, y que tengo valores enormes y los voy a seguir sosteniendo", señaló, e hizo referencia a un "ataque furibundo". "No sé de dónde, tengo claro que están intentando bajarme, liquidarme, sacarme del aire y destruir a mi familia. Yo estoy acá. Yo di la cara siempre. ¿Saben qué? Yo vivo a la luz, yo no ando en las sombras, yo no me escondo en redes. Yo estoy acá todos los días en el mismo horario, en un canal de televisión que me abrió las puertas siempre y que no permitiría jamás que yo maltratara a alguien".

Luego concluyó entre lágrimas: "Acá voy a seguir, al menos por ahora voy a seguir acá, dando la cara".

En medio del descargo, Laje reconoció que tiene un "humor de perro" cuando las cosas salen mal y que es muy tímido.