MIRTHA VOLVERÁ A LA TV EL 18 DE DICIEMBRE

08/12/2021 - 22:37 Pura Vida

Mirtha Legrand anunció que el próximo sábado 18 de diciembre regresará a la conducción de "La Noche de Mirtha", la versión nocturna de sus encuentros gastronómico-periodísticos que televisa eltrece, luego de ser reemplazada desde el inicio de la pandemia de coronavirus y las restricciones sanitarias por su nieta Juana Viale.

La noticia de su vuelta al programa, que podrá verse a las 21.30, fue confirmada por la productora StoryLab y por la misma animadora y actriz a través de un video publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Su retorno al liderazgo de "La Noche..." ocurrirá a poco más de dos meses de ser dada de alta del sanatorio Mater Dei, donde permaneció internada durante 12 días luego de llegar con un malestar en el pecho que resultó ser una obstrucción coronaria, por la que le colocaron dos stents.

Previamente, el 28 de agosto, la "diva de los almuerzos", de 94 años, había aparecido de manera excepcional para ocupar su lugar al frente de su programa, algo que ya había hecho en un especial de fin de año en diciembre de 2020 junto a su hija Marcela Tinayre y su nieta.

Si bien aún resta que la productora defina quiénes serán los invitados y la forma en que se realizarán los programas, se sabe que la fecha fue elegida por una razón puntual: acercar la vuelta de Mirtha a los festejos de Navidad y cerrar de esta forma un año muy especial. Uno de los programaS podría ir en vivo y el otro sería grabado. Y de acuerdo con lo que reflejó La Nación, el sábado 18, a las 13 la "Chiqui" estará en los estudios desde donde se emiten sus tradicionales ciclos para protagonizar su vuelta.

Tampoco está claro, si las emisiones que conducirá Mirtha significarán el cierre de la temporada. Hasta ahora, la idea que estaría manejando la producción sería que el domingo 19 Juana Viale grabe copetes para los programas que se emitirán el sábado 25 y el domingo 26, en los que se mostraría lo mejor del año.

El mes pasado, Mirtha Legrand ya había adelantado su posible vuelta para fin de año. "En diciembre, haré uno o dos programas para despedirme del año", había expresado la conductora durante la presentación de la película La Casa Gucci.

Y en la emisión del domingo pasado, Juana había aprovechado una sección de su almuerzo para pedirle públicamente a su abuela que regrese a su programa.

"Le quiero mandar un beso a tu abuela, que la vi el otro día y está divina", le dijo Flavio Mendoza, quien estaba como invitado. A lo que la actriz y conductora respondió: "Está divina ¿no? Abuelita, te lo voy a decir públicamente porque yo ya estoy... que me preguntan. ¿Vas a venir o no vas a venir a hacer el programa? Tiene que venir, ¿o no?", bromeó. Después agregó: "Tiene que venir. Te quedan pocos fines de semana para elegir abue, ya nos quedamos sin".

El pasado 19 de noviembre, Chiquita se acercó al Centro Islámico para ser vacunada con la tercera dosis de Sputnik V contra el COVID-19. Varias personas se acercaron a saludarla y ella se mostró agradecida por las muestras de cariño. Lo mismo le había sucedido una semana antes, cuando se acercó a votar durante las elecciones legislativas y aceptó tomarse fotos con sus fanas. "Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos", dijo en ese momento a Teleshow.

Hace más de un año y medio que Mirtha está lejos de las cámaras. Sin que estuviera en sus planes este largo receso, la pandemia de Covid-19 la obligó a dejar en manos de su nieta Juana la conducción de sus dos ciclos en eltrece, y lo hace tan bien que ya la ven como su heredera.