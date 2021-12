Zaira Nara cruzó a Analía Franchín por su defensa a Mauro Icardi

10/12/2021 - 13:42 Pura Vida

Esta semana, Zaira Nara estuvo al frente de Flor de Equipo debido a que Flor Peña había viajado a la ciudad de Barcelona junto a Marley.

Durante estos días, la modelo revolucionó Telefe ya que accedió a conversar con Marcelo Polino sobre el Wandagate y, ayer, hizo una videollamada con su hermana desde París.

Con ganas de opinar sobre el tema, Analía Franchín, una de las panelistas, le dijo sin filtros a Wanda: “Yo quiero decir algo. Me parece fantástico que no hayas tirado todo esto por la borda por una huevada. No sé si Mauro me está escuchando, pero ¡yo te banco Mauro! Tampoco mataste a nadie”.

“Chicos, es bueno, Mauro. Es un ser humano, puede tener algo”, continuó. Lejos de enojarse, la mayor de las Nara le respondió: “Hay varios periodistas que me están mandando mensajitos privados. Quiero verle la cara. ¡Ah, es Analía Franchín! ¡Hola Anita, amiga!”.

Zaira cruzó a su compañera: “Es amiga de Mauro porque lo está defendiendo”. “No, amiga de la familia. No pueden tirar todo por la borda por una huevada. A Mauro no me lo trates más mal porque, pobre. Es re bueno”, se defendió.

“Vos siempre hablaste maravillas de Mauro como padre sustituto porque ellos, tus hijos, tienen a su papá, pero él fue divino con ellos, los cobijó y los cuidó. Eso vale más que un día en París”, añadió Franchín.

Dejando clarísimo que no estaba acuerdo, Zaira cerró: “Se puede tirar todo a la miércoles en una sola noche. No sé si estoy tan de acuerdo”.