LAURA NOVOA, CON LA PASIÓN INTACTA, EN ''CAUSALIDAD''

El próximo 17 de diciembre, Amazon Prime Video estrenará la película "Causalidad", que sigue a Claudia, interpretada por Juana Viale, quien se presenta en un bar para conocer a Luis, a quien le da vida Pablo Mónaco, un médico que la contactó a través de una aplicación de citas.

Claudia no se imagina lo que el destino le tiene preparado. Y en ese contexto, aparece Romina Marín, la jefa de enfermeras a la que le presta el cuerpo Laura Novoa, y le imprime al thriller toda la acción. La actriz habló en exclusiva con EL LIBERAL sobre su vuelta al cine.

¿Qué significó trabajar en el primer filme rodado post pandemia y en la primera película argentina filmada en plano-secuencia?

Fue realmente una fiesta. La pandemia vino a mostrarnos, de alguna manera, el valor de cada una de las cosas. Uno sabe que le gusta trabajar, que le gusta hacer cine, pero cuando no podés trabajar de lo que te gusta y de golpe volvés a hacerlo, para nosotras actuar, para el médico poder ir a un lugar, para el que tenía un restaurante poder abrir sus puertas, para el que hace cocina poder cocinarle a la gente, me parece que es una fiesta, que estamos bendecidos, de alguna manera, de poder trabajar de lo que amamos, de lo que queremos y lo que creemos que sabemos hacer mejor. Por lo tanto, la verdad, la filmación fue en este contexto, con mucho miedo al principio. Éramos los primeros que se abrían a esto, te hisopas y ahora ya es como algo normal. Por lo tanto, fue algo muy nuevo y sumado que aunque hayamos hecho cine antes hacer un plano-secuencia tiene determinadas características que tiene que ver con que todo le salga bien y donde no hay un protagónico específico, más allá de que nosotras (con Juanita Viale) seamos las protagonistas visibles de esta película, el filme es un trabajo de equipo porque así sea el que arrastra el cable, el camarógrafo o el iluminador o un actor que entra en los cinco últimos minutos, si algo sale mal vuelve todo para atrás y todos tenemos que volver a empezar, especialmente Juana que tenía lo más difícil porque empezaba de una manera y terminaba de otra muy diferente. Mi personaje no es tanto, más allá de que mi personaje llevaba la acción. Fue un placer, fue una fiesta trabajar.

¿Qué es lo que, principalmente, te atrajo para interpretar a Romina?

Es la jefa de enfermera de un hospital público que sigue, así como los médicos de hospitales públicos o maestros de escuelas, con algo del amor y de la ética intactos. Es como que el sistema no ha podido con ella. Entonces, me parecía muy interesante lo que proponía el libro. Me interesaba el libro, el plano-secuencia y todo, pero mi personaje particular tenía como que el sistema no había podido con ella y estaba en un lugar colapsado por el sistema y no han podido con ella con su parte de animal, olfativa. De hecho, cuando le llega el personaje que interpreta Juana (en la ficción compone a Claudia) y desaparece ese personaje, es la búsqueda de Romina hacia Claudia sin ni siquiera un porqué. Empieza a buscar y es como el corazón de esta película con respeto a llevarte por todos los lados de este hospital en búsqueda de quizás poder salvar, de alguna manera, a otra persona, salvarla en el amplio aspecto de la palabra. Imagino lo que siente un maestro con un niño o un médico en un hospital. Me parece que hay algo como de eso que me gustó laburar y, a la vez, sin romanticismo porque es una enfermera que no tiene nada de romanticismo. Ella es una persona muy seca que a partir de esta búsqueda, igual, también descubre en ella y la modifica, empieza a descubrir un montón de cosas hasta el amor. Es muy difícil hacer un thriller porque no se puede spoilear nada.