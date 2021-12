MasterChef no le dejó un gran sabor a Gioia

13/12/2021 - 21:52 Pura Vida

El humorista José Luis Gioia fue el primer eliminado de la tercera temporada de MasterChef Celebrity y, por sus últimas declaraciones, no habría quedado conforme con las devoluciones que recibió del jurado integrado por Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, los mismo chefs que el domingo por la noche despidieron al periodista deportivo Tití Fernández, el quinto eliminado del certamen gastronómico de Telefé.

"Fue hermoso hacer MasterChef, aparte yo siempre fui primero en todo, fui el primer eliminado", dijo Gioia, con mucha ironía en el programa Jubilados TV, que emite América, donde le recordaron la crítica que había recibido de la exfinalista de la primera temporada del reality, Analía Franchín, quien lo calificó de "soberbio".

"Hay gente que se muere por estar en MasterChef y a vos que te invitaron ni siquiera te preparaste, eso demuestra soberbia, sos un soberbio", fueron los dichos de Franchín durante la visita que José Luis Gioia hizo a "Flor de Equipo", el programa donde ella es panelista. "No le quise contestar porque sería agresivo, porque si yo lo hiciese con la misma ironía y de la misma forma que lo hizo ella, la miraría y le diría que si fuera soberbio no estaría sentado al lado tuyo. Eso fue nada más, la única vez que la vi en mi vida", dijo el actor al respecto.

Y agregó: "Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno".

Después recordó que hubo alguien más que lo trató de soberbio, dentro del certamen. "Me lo había dicho Germán (Martitegui), el chef. Porque no le había hecho caso en algo que me dijo ponele tal cosa o hacé tal cosa y como no lo hice me dijo. No sé si fue distracción o soberbia y yo lo miré y le dije que no soy soberbio. Aparte ¿soberbio?, ¿soberbio de qué? , ¿De dónde va a salir mi soberbia? Soy un tipo que viene de una familia extremadamente humilde, me críe humilde, sigo teniendo mi familia muy humilde", se justificó.

Ayer MasterChef Celebrity ingresó en su sexta semana. Al quedar eliminado, Tití Fernández cedió la estrella dorada que había conseguido con un plato anterior a la actriz Luisa Albinoni, quien por primera vez miraba la gala de eliminación desde el balcón.