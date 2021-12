Hollywood tiene lista su temporada de premios

14/12/2021 - 20:47 Pura Vida

Las películas "El poder del perro", dirigida por Jane Campion, y "Belfast", por Kenneth Brannagh, y la serie "Succession" son las que tienen mayor cantidad de candidaturas para los Globos de Oro 2022, que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, cuya gala está fechada para el domingo 9 de enero, aunque aún se desconoce la sede.

La película dirigida por Campion reúne siete nominaciones, entre las que se encuentran la de Película Dramática, Actor Protagonista (Benedict Cumberbarch), Actriz de Reparto (Kirsten Dunst) y Directora. "Belfast", por su parte aglutina siete nominaciones en las categorías de cine.

Por su parte, la serie televisiva "Succesion" ostenta 5 nominaciones, con las de Serie de Drama, Actor (Brian Cox o Jeremy Strong) y Actor y Actriz de Reparto (con las nominaciones de Sarah Snook y Kieran Culkin), publicó la prensa de Hollywood.

El español Pedro Almodóvar apuesta con "Madres paralelas" a las categorías de Película de Habla no Inglesa y Música Original, y su coterráneo Javier Bardem puede ganar con "Being the Ricardos", en la que interpreta a Desi Arnaz, el marido en la vida real y la TV de Lucille Ball.

Critics' Choice Awards

Por otra parte, los galardones que otorgará la Asociación de Críticos, en su 27ma. edición, tienen como favoritas a "Belfast", de Kenneth Branagh; y "Amor sin barreras", de Steven Spielberg; que aspiran a 11 lauros cada una, de cara a la ceremonia que también se realizará el 9 de enero próximo.

Con este lanzamiento y la fecha revelada para su gala, los Critics' Choice Awards siguen la senda de los Globos de Oro 2022.

"Belfast", opta a los premios a la mejor película, mejor dirección, mejor guion original, mejor interpretación revelación, mejor reparto, mejor actriz de reparto, dos al mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejor diseño de producción y mejor montaje.

Con el mismo número de nominaciones, "Amor sin barreas", remake del icónico musical de 1961 con el que Spielberg debuta en el género musical, aparece en los rubros mejor película, mejor dirección, mejor guion adaptado, dos a la mejor actriz de reparto, revelación, mejor reparto, mejor diseño de vestuario, mejor diseño de producción, mejor montaje y mejor fotografía.