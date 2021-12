Los Palmeras revelaron que grabaron “Bombón de chocolate” junto a Leo Dan

15/12/2021 - 11:43 Pura Vida

Los Palmeras lanzarán "Bombón de chocolate" en enero de 2022. Es una canción que les escribió Leo Dan y que grabaron junto con el santiagueño. "Ya está la grabación. Falta poner la voz de él. Pienso que para los primeros días de enero ya va a estar saliendo", fue la primicia brindada, a EL LIBERAL , por Rubén "Cacho" Deicas.

"Felicitaciones a mis hermanos y amigos Los Palmeras y a Valeria Lynch. Excelente versión", dijo Leo Dan en relación a "Ojos Azules" que lanzaron hace poco. ¿Qué dice acerca de estas palabras? ¿Existe la posibilidad de grabar con Leo?

Ya está la grabación. Falta poner la voz de él. La canción se llama "Bombón de chocolate" (autoría del santiagueño). Falta poner la voz de Leo Dan y yo pienso que para los primeros días de enero (del 2022) ya va a estar saliendo. Así que es una primicia.

¿"Bombón de chocolate" es como "Ojos Azules" o se enfoca en un ritmo más cumbiero?

Es una canción cumbiera. Es pintoresca y alegre como está acostumbrado a hacer Leo. Leo tiene una faceta muy importante para escribir y para cantar. Tuvimos la suerte de que él se avenga a poder hacer una grabación con nosotros. Estamos eternamente agradecidos porque fuimos admiradores de Leo desde mucho tiempo y hoy que esté en una canción con nosotros es formidable.

Además de la gira que realizan camino a celebrar los 50 años (el 9 de diciembre de 2022 lo cumplirán) y la primicia que nos brindó de grabar con Leo Dan, ¿qué otros proyectos hay para el año próximo?

Hasta marzo o abril estamos reprogramando lo que se perdió por la pandemia. Estamos cumpliendo con la gente que había confiado con nosotros. A partir del 11 de junio vamos a estar en una gira por España. Te estoy dando otra primicia. Será una gira de veinte o treinta días. Ojalá que en España tenga la misma aceptación la música tropical como lo está teniendo en Argentina.

¿Fue casualidad o causalidad haber elegido grabar "Bombón asesino" y "La bestia pop"?

El "Bombón asesino" lo grabamos en Santa Fe. Su autor es de Santa Fe. Había grabado este tema y no tuvo mucha difusión. Entonces, nos alcanzó esta canción para que lo probáramos nosotros. Lo probamos, nos gustó y alcanzó un muy buen impacto. Con respecto a lo del "Indio" Solari ("La bestia pop"), necesitábamos hacer una canción muy rock pasada a la música tropical y dio muy buen resultado. Ese es todo el secreto.

¿Qué le debe a la cumbia?

Yo le debo la vida. Es mi trabajo. Es mi forma de vivir. Es mi hogar. Todo lo que tengo lo he logrado con la música, me lo he ganado con Los Palmeras. Eternamente agradecido de poder abrazar la música y que sea un medio de vida.

¿Revisan más el contenido de las letras en estos tiempos que se viven?

Sí, sí. Hay que tener sumo cuidado en lo que se dice. Siempre tuvimos esa particularidad de no grabar canciones con doble sentido, como te decía anteriormente, y cantarle al amor, a la vida y a las cosas lindas que nos ocurre todos los días. Siempre le cantamos a la vida y brindamos alegría a la gente. Eso nos hace feliz.

Grabaron con Andrés Calamaro, Soledad, Axel, Marcela Morelo, Los Nocheros, La Mosca, "El Chaqueño" Palavecino y, desde hoy (por ayer) con Abel Pintos. ¿Qué le genera a usted poder trabajar con ellos?

Lo que has nombrado vos son profesionales de primer nivel y uno aprende cosas lindas de eso porque también han hecho una carrera importante en la música. Podemos así conocer más a la persona que al artista. Son artistas de primer nivel que se han arriesgado a hacer un disco de esta magnitud. Ha tenido un éxito terrible. Está en las 220 millones de visitas. A las claras puede hablar de que ha gustado a nivel nacional e internacional.

¿Qué nos puede decir de "Camina", tema que grabaron con Abel Pintos?

Para mí, es un muy buen tema. Está muy bien lograda la grabación. Ahora, tenemos que esperar que la gente te suba el pulgar o te lo baje, porque esto es así. Uno graba las canciones y una vez que ya las grabaste ya son de la gente que es quien la adapta o no la adapta.

Versionar canciones del rock a la cumbia, haber grabado con las figuras que lo hicieron, hablan de una diversidad y apertura de Los Palmeras.

Estamos agradecidos de que se hayan avenido a participar. Esto es un poco también un salto al vacío: puede gustar o no. En este caso, fue tremenda la aceptación que ha tenido en el público.

¿Considera, si tenemos en cuenta su contenido, que "Sabalero" es un himno antigrietas?

Nosotros considerábamos que estábamos haciendo una canción para Colón (club de fútbol de Santa Fe). Después, trascendió tanto que se la conoció en todo el mundo. En todo el mundo, donde hay fútbol, adaptan esta canción para su equipo preferido. Así que, la verdad, fue una suerte increíble la que hemos tenido con este tema que a partir de la final de la Sudamericana se ha conocido masivamente. La canción ha dejado de ser un éxito para Colón para transformarse en un éxito mundial, cosa que tampoco la esperábamos nosotros que se diera de esta manera.

¿Qué hizo que la cumbia santafesina trascendiera y tomara vuelo a nivel internacional?

Las redes sociales han hecho un muy buen trabajo. Eso vino bien, como también las radios, los diarios y la televisión que han ayudado a que el grupo Los Palmeras estuviera posicionado en uno de los mejores lugares.

He leído que Deicas y Los Palmeras "nos muestran la argentinidad a veces negada" a través de su propuesta musical.

Los Palmeras es un grupo que no hace canciones con doble sentido, siempre le canta al amor y a las vivencias de cualquier ciudadano. Eso ha pegado mucho, se ha metido mucho en la gente y lo ha recibido de la mejor manera. Es por eso que se ha ramificado tanto en distintos lugares. Creo que eso un poco pasa por ahí.

En este período post pandemia, ¿cómo se han preparado Los Palmeras para realizar sus shows presenciales?

Estamos muy contentos de que la pandemia haya aflojado un poquito. Tratamos siempre de llevar alegría a la gente y de palpar esa alegría que se ve, nosotros desde arriba del escenario, a la gente bailando y dando rienda suelta a la alegría divirtiéndose. Hoy por hoy ya lo podemos volver a hacer. Seguramente que esta gente lo estaba esperando.

Este sábado, en el Estadio "Madre de Ciudades", juegan River y Colón por la final del Trofeo de Campeones. ¿Qué expectativas tiene acerca del club de sus amores?

Siempre las mejores. Queremos que Colón gane y vuelva a ponerse una estrella más en el pecho porque todos somos "Sabaleros". Que sea una gran fiesta contra River que es también un equipo bastante importante. Ojalá que tenga toda la suerte del mundo.

¿Van a estar en la previa del partido como hicieron aquella vez en Asunción del Paraguay?

No, no, no, nosotros vamos a ir a trabajar al lugar donde nos contrataron.

¿Cómo se siente cuando lo definen como el Mick Jagger de la cumbia?

La verdad que es un halago porque siempre es la gente la que te pone el apodo. En este caso, lo de Mick Jagger ya fue por demás (ríe). Estoy muy agradecido de que la gente me catalogue de esta manera.