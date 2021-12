Valentina Olguín cierra el ciclo de la banda Dame 5

19/12/2021 - 21:12 Pura Vida

Nostalgia y sensualidad determinan el concepto de "Tú y yo", la canción que marca el inicio de la etapa como solista de Valentina Olguín. La cantautora santiagueña, de notable trabajo en Dame 5, apuesta aquí con una propuesta propia centrada en el danceball, un género tradicional de música popular jamaicana que se originó en el año 1980.

Valentina, en una entrevista con EL LIBERAL, se refirió a este gran presente por el que atraviesa, lo que aspira a partir del desafío de caminar sola y con expresiones musicales de puño y letra acompañada por ritmos pegadizos, bailables y con un contenido profundo.

Valentina es una cantante de Santiago del Estero quien realiza covers acústicos y reversiones de hits a cumbia pop, actualmente es la cantante de la banda uruguaya Dame 5. Comenzó subiendo videos a sus canales mostrando su gran capacidad para el canto, realizando versiones acústicas de canciones de cumbia pop de bandas como Márama y Rombai, y versionando reconocidos temas como "El perdedor" de Maluma, "All of me" de John Legend, "Loco por volverte a ver", entre otros.

También supo formar parte de la banda LQmbia de su ciudad natal donde junto a ellos realizó "Eres mi religión" de Maná y "Corazón hambriento" de Abel Pintos y "Solo aquí" de Airbag, entre otros. Su primer tema propio se llama "Sé que mientes" y fue hecho junto a Agustín Cartier. Fue tentada por Fer Vázquez, cantante de Rombai para ocupar el puesto de voz femenina que anteriormente ocupaba Camila Rajchman, aunque terminó ocupando el puesto de cantante de la banda de cumbia apadrinada por éste: Dame 5.

Autogestión y canciones propias

Hoy se ha planteado un nuevo desafío que implica no solamente emprender una carrera como solista sino también con canciones de su puño y letra, como es "Tú y yo".

"Estoy en Córdoba, terminando la etapa de la facultad (estudia Medicina). Ha llegado el momento de cerrar el ciclo de mi trabajo anterior, que era pertenecer a la banda de cumbia pop uruguaya Dame 5, y abrirme a este nuevo proyecto como solista, independiente y estar mucho más alineada con mi esencia en cuanto a lo que quiero transmitir o comunicar en mis canciones, porque ahora pasa a ser mío todo el trabajo!, remarcó a EL LIBERAL.

Valentina ya presentó oficialmente el nuevo tema y se prepara para andar este nuevo camino.