Marvel quiere seguir reinando en el 2022

Luego de revitalizar la concurrencia masiva de público a las salas de cine tras la pandemia con la nueva entrega de Spiderman y competir exitosamente con series con cinco producciones originales, Marvel prepara grandes estrenos en 2022 para mantener y ampliar su cada vez más nutrida base de seguidores.

Respecto de las próximas películas, el primer estreno del año será la secuela de Doctor Strange, titulada "In the Multiverse of Madness", programada para el 6 de mayo y con la dirección de Sam Raimi, un viejo conocedor de la temática, ya que dirigió la trilogía de Spiderman protagonizada por Tobey Maguire en 2002, 2004 y 2007, antes de que el Universo Cinematográfico de Marvel existiera.

Dos meses después de que Benedict Cumberbatch se ponga el traje de Doctor Strange, hará lo propio Chris Hemsworth con el regreso de Thor y su cuarta entrega, "Love and Thunder", en la que estarán también Natalie Portman, Christian Bale -que hará de villano-. En tanto, el director y guionista de Pantera Negra, Ryan Coogler, retomará sus roles con la secuela de la película de 2018, "Wakanda Forever", que estará en salas el 11 de noviembre.

A nivel series, en el invierno saldrá "Ms. Marvel" por Disney Plus, que tendrá el primer personaje musulmán de ese universo cinematográfico, interpretado por la joven canadiense de 19 años Iman Vellani, que tendrá el superpoder de manipular su forma y tamaño.

El director James Gunn volverá a dirigir Guardianes de la Galaxia en un especial disponible en streaming aún sin fecha de estreno pero confirmado para 2022, al igual que "She-Hulk", una nueva serie con la canadiense Tatiana Maslany, que representará a la prima del Increíble Hulk, interpretado nuevamente por Mark Ruffalo.

La otra novedad que se estrenará por Disney Plus, todavía sin fecha, es "Moon Knight", serie con Oscar Isaac como Marc Spector