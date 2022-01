Andrea Politti regresará a la TV con un ciclo para adolescentes

03/01/2022 - 21:00 Pura Vida

Los programas que desafían a los participantes a contestar correctamente sobre temas de interés general están aportando muy buen rating a la televisión, por lo que el Trece apostará a un formato alemán que combina adolescentes y famosos.

Y con "Turno tarde", el nombre adaptado para este ciclo que llegará pronto al canal comandado por Adrián Suar, también recuperará su lugar en la conducción la actriz Andrea Politti, quien tiene una larga experiencia en realitys.

De acuerdo con el piloto que gustó mucho, según lo señaló la periodista Laura Ubfal en su portal, cuatro chicos de primaria y otro grupo de cuatro adolescentes que van cambiando por semana, enfrentan a cuatro famosos en un ciclo de preguntas y respuestas. Y si bien el título original era "Escuela de famosos", la versión del Trece será bautizada como "Turno Tarde".

El debut está bastante aceitado. Las fechas que se manejan son el 10 de enero o el 17, a partir de las 17, aunque por el arribo de "El juego de la Oca", es muy probable que la fecha elegida sea la primera.

Antes de estos estrenos, Suar tendrá que reacomodar los horarios, y quien sale de la grilla es Guido Kazcka con "Bienvenidos a bordo" para tomarse un descanso y volver renovado; aunque seguirá al aire por las noches con "Los 8 escalones del millón", que ahora tiene a Carolina "Pampita" Ardohain en el jurado, en lugar de Nicole Neumann.

El año pasado, tras cerrar la temporada del reality "Corte y Confección", en la misma pantalla del Trece, Andrea Politti se había vuelto a calzar el traje de actriz, que tan bien lo supo llevar antes de probarse con la conducción. "Hacía cuatro años que no trabajaba en teatro y estaba muy ansiosa. Mi idea es hacer una obra al año, pero a veces no se puede y, en este contexto, fue más complicado todo. Por eso me puse muy, pero muy feliz cuando me llamó Gustavo Yankelevich, que sabemos el nivel de productor que es, y me dio la obra que ganó un concurso de Argentores", dijo Andrea a Clarín, en aquel momento con respecto a "Dígalo con mímica", la pieza que la llevó al escenario del Multiteatro Comafi, junto a Carlos Belloso, Iliana Calabró, Diego Gentile, David Masajnik y Gabriel Beck.

Sobre su otro perfil en la TV, Politti remarcó: "La conductora apareció en un momento genial en mi vida, en 2002, porque yo ya tenía muchos años de teatro y laburo, y se coló para decirme que podía jugar desde otro lugar con el público. Entonces había bastante prejuicio, era como bastardear tu lugar de trabajo".