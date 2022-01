El Covid-19 golpea a la tv con hisopados positivos

04/01/2022 - 20:21 Pura Vida

Así como obligó la cancelación de algunas obras en Villa Carlos Paz y Mar del Plata por la aparición de casos positivos entre los integrantes del elenco o del equipo técnico, la nueva ola de coronavirus también está obligando a realizar algunos cambios en los planteles de la televisión. Y el primero de los programas que sufrirá bajas será el reality gastronómico de Telefé.

Luego de la pausa que hubo en las grabaciones con motivo de las fiestas de fin de año, los testeos de Covid-19 dieron positivo para Joaquín Levinton, el cantante de la banda de rock Turf, y para Denise Dumas, la conductora y modelo, razón por la cual la producción de este ciclo ya estaría buscando sus reemplazos a fin de asegurar continuidad a las grabaciones.

Además, Donato De Santis, uno de los integrantes del jurado, también necesitó el regreso de Dolli Irigoyen al certamen, ya que tuvo que aislarse por algunos días a raíz de un contacto estrecho con un caso positivo.

Y fue Lío Pecoraro, el conductor de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, quien se encargó de revelar que tanto Levinton como Dumas dieron positivo durante los testeos previos a comenzar la jornada de trabajo de acuerdo con el protocolo sanitario que maneja la industria audiovisual.

Por ahora, continúa viéndose en pantalla la instancia del "repechaje", a través de la cual los famosos que fueron eliminados hacen su reaparición en la cocina más famosa en busca de una nueva oportunidad. De los que se fueron de MasterChef Celebrity, el humorista José Luis Gioia es el único que sorprendió con su ausencia en el inicio de esta última chance.

Durante la emisión del lunes, el conductor Santiago del Moro explicó que Gioia, quien se había convertido en el primer eliminado del reality, no volvió "por prescripción médica". Como se recordará, el humorista no se había mostrado feliz tras su eliminación, sino que más bien cuestionó al jurado con picantes frases, sobre todo a Germán Martitegui, quien le había señalado que su "soberbia", al no querer tomar las indicaciones que le daban cuando se acercaban a su puesto de cocina, iba a ser un problema.

"Yo voy a hacer un reality de humor, que suban los tres del jurado (a un escenario) a hacer monólogos al lado mío, yo los voy a calificar a ver qué tal son los monólogos de cada uno", dijo una vez afuera del show.

Martitegui y el shock de la fama

Si hay un jurado que atrae al público con su halo de misterio y actitud exigente, es Germán Martitegui, para quien la televisión sigue siendo un escenario nuevo y provocador. "Hoy soy parte de un programa de televisión –además este año lanzará un ciclo inspirado en su Proyecto Tierras y Tegui SuperUco, su spinoff– y cada mañana, al despertarme, miro el listado de rating en vez de ver qué pescado hay en el mercado. Quién sabe lo que me espere luego", dijo a Teleshow luego de contar que la gastronomía no fue su primera opción profesional. La pasión se mostró tras lograr la licenciatura en Comercio Exterior (USAL) y recibir dos propuestas laborales: una relacionada con esa formación y otra con la cocina.

A la popularidad que ganó con MasterChef la define como "un shock". "De repente el mundo quiso meterse en mi vida, en mi casa, en mi cuerpo... '¿Tiene tatuajes? ¿Cuántos? ¿Dónde? ¿Engordó? ¿Adelgazó? Que el ojo, que la cara'. Fue muy fuerte digerirlo". "Santi (Del Moro), que sabe tanto de tele, alguna vez me dijo: ´Por tu bien, no leas todo lo que escriben sobre vos´. Pero lo único que hacía era poner ´Martitegui´ en Twitter y... viste cómo es esa red tan violenta. Leí insultos y cosas horribles hasta que aprendí de qué va todo esto", reveló.