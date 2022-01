LA EX DE TINELLI HABLÓ DEL MILAGRO DE SU VIDA

05/01/2022 - 20:37 Pura Vida

Hasta que una hemorragia estomacal, detectada en marzo de 2021, terminó derivando -tras una operación y un cuadro de coronavirus- en la necesidad de un trasplante de hígado, poco se conocía de Soledad Aquino, la primera esposa del conductor Marcelo Tinelli, con quien tuvo a Micaela y Candelaria, además de un primer hijo, Santiago, al que perdieron con 8 meses y 20 días de gestación, según lo reveló a la revista Hola! Argentina.

Y si hay algo que la animó a abrir su intimidad a la prensa es su experiencia de vida, lo que le tocó transitar cuando la llevaron al quirófano para trasplantarle un hígado. Fueron 9 las horas que estuvo abierta sobre la mesa del quirófano y 2 paros cardíacos los que superó mientras estaba allí. Por eso, cree en lo que los médicos dijeron: "Su vida es un milagro", y quiere concientizar a la gente sobre la necesidad de donar órganos para salvar a otros.

Consultada por la publicación que llega a Santiago del Estero de manera opcional con el diario EL LIBERAL sobre cuándo habían comenzado sus problemas de hígado, Aquino recordó que todo se inició cuando a sus 24 años perdió a Santiago, su primer hijo con Marcelo, a los 8 meses y 20 días de embarazo.

"Estaba manejando y tuve un desprendimiento de placenta. Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió", relató.

"En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida. A partir de ese momento tuve que aprender a cuidarme, porque todo lo que comía me caía mal", explicó. Entonces agradeció que en marzo su hermana le haya insistido para ir al médico porque no se recuperaba: "Ahí saltó que tenía una hemorragia interna y el hígado ya lo tenía a la miseria".

La diagnosticaron con cirrosis hepática. Después de meses en lista de espera del Incucai, en junio llegó el trasplante y requirió varios meses de rehabilitación.

Si bien sus hijas le contaron que para los médicos su vida es un milagro, Soledad está segura de que sus deseos de vivir también ayudaron, como el sentir cerca a sus seres queridos. "Somos un trío indisoluble. Nos pensamos y nos escribimos enseguida, estamos muy pendientes de cada una. Cuando una está mal, las otras salimos a bancarla. Son dos seres de luz, cada una tiene luz propia", dijo con respecto a sus hijas Micaela y Candelaria.

También se refirió a su ex, Marcelo Tinelli, quien también se mostró al pendiente cuando estuvo internada. "Es un amor. (...) Juramos cuidarnos en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separara y si bien no estamos juntos, nos seguimos cuidando… Ya no sentimos ese amor marital, pero sí un amor de padres de nuestras hijas", comentó.

La pelea de Soledad demandó mucho compromiso de su parte. "Hacía cinco meses que estaba internada y ya no podía más. Quería irme a mi casa, pero tenía que hacer rehabilitación y kinesiología para recuperar la fuerza muscular que había perdido por estar en reposo tanto tiempo. No podía comer sola, ni lavarme los dientes o agarrar el celular. Y cuento esto porque cuando pasás mucho tiempo en la habitación de un hospital, necesitás hablar con tu gente, conectarte con tu mundo… y cuando no podés siquiera manejar el teléfono te dan ganas de llorar. Estuve realmente muerta. Era un ente. Mi cabeza estaba a full, todo el día maquinando: sentía que estaba atrapada en una situación de la que no iba a salir más. La gente me decía "ya te queda poco"; pero en esa instancia de cansancio, cada hora era una eternidad", contó Aquino y aseguró que su vida cambió por completo.