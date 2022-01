George Clooney estrena la película "The Tender Bar"

06/01/2022 - 20:54 Pura Vida

El drama de aprendizaje "The Tender Bar", la nueva película dirigida por el reconocido George Clooney que cuenta la historia de un adolescente rodeado por una compleja situación familiar que intenta hallarse a sí mismo mientras construye una figura paterna de la mano de su tío, se estrenará hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Con los protagónicos del popular Ben Affleck y el joven Tye Sheridan ("Ready Player One: Comienza el juego"), la cinta está basada en la autobiografía homónima del ganador de un premio Pulitzer J.R. Moehringer, en la que recapitula sus vivencias juveniles en un barrio de clase trabajadora en Long Island.

En "The Tender Bar", Sheridan interpreta a J.R., un chico abandonado por su padre que vive junto a su sacrificada madre, Dorothy (Lily Rabe), y su escandaloso, pero solidario, abuelo, encarnado por Christopher Lloyd.

Las circunstancias de su paso por la adolescencia llevan al protagonista a vincularse cada vez más con su entrañable y audaz tío, Charlie (Affleck), el encargado del bar Dickens, en el que se reúne una serie de personajes que poco a poco ocupan el espacio que su padre biológico dejó vacante en la vida del joven.

Con esa compañía que abunda en consejos y en busca de guías morales y respuestas a preguntas existenciales de esa complicada etapa de la vida, J.R. se embarca en su misión para perseguir sus sueños profesionales y románticos, aunque las cosas no siempre salen bien.

Ron Livingston, Max Martini, Sondra James, Max Casella y Rhenzy Feliz completan el elenco de la película, cuyo libreto fue elaborado para la pantalla grande por William Monahan, ganador del Óscar a Mejor guion adaptado por la aclamada "Los infiltrados" (2006), de Martin Scorsese.

Tras estrenar en los EE.UU. a fines de diciembre pasado vía streaming, "The Tender Bar" obtuvo una nominación en los Globos de Oro, que se entregarán el próximo domingo aunque no de manera presencial, para Ben Affleck, quien participa en Mejor actor de reparto.

Sobre la película, George Clooney compartió que estaba 'preocupado' de filmar la escena del bar de Ben Affleck para "The Tender Bar" debido a su rehabilitación por alcoholismo. Si bien casi todos los protagonistas de la película tuvieron que actuar en ese lugar, Clooney estaba particularmente pendiente de Ben, dijo durante una entrevista con The Times of London.

El propio Affleck había comentado sobre su problema con el alcohol al New York Times: "Bebí con relativa normalidad durante mucho tiempo... Lo que sucedió fue que comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando". Y agregó: "Esto fue en 2015, 2016. Mi bebida creó más problemas matrimoniales".

Tras divorciarse con Jennifer Garner, el actor de 49 años ingresó en rehabilitación en 2017 y 2018.