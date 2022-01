La ''China'' Suárez volvió al cine como Meena en ''Sing 2'

08/01/2022 - 20:54 Pura Vida

Como si la llegada de un nuevo año le hubiera permitido dar vuelta la página de su historia personal, la actriz argentina Eugenia "China" Suárez volvió a ser noticia por el estreno de un nuevo trabajo y no por el escándalo mediático que vivió a raíz de un coqueteo virtual con el futbolista del PSG, Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara.

Sucede que la ex de Benjamín Vicuña le prestó nuevamente su voz a Meena, la elefantita tímida de la película animada "Sing", que llegó a los cines del país, incluido Santiago del Estero, con su segunda parte.

"Cuando me llamaron para la primera, estaba en el campo de vacaciones. Me ofrecieron la película y acepté pensando en Rufina (su hija mayor). Era chica y esta propuesta me permitía que ella viera de qué trabajo", recordó Eugenia a TN. Y agregó: "Cuando vino la segunda propuesta, se dio que Amancio aún es chiquito, pero Magnolia tiene la misma edad de Rufina cuando hice la primera".

Sobre lo que significó ponerle su voz a dibujo, contó: "Me encantó y me encantaría seguir haciéndolo a futuro con distintas voces. Me pareció algo distinto, algo nuevo, todo positivo". En esa misma charla con La Nación, remarcó: "Lo más divertido de nuestro trabajo (como actores) es poder hacer cualquier cosa: desde ponerle la voz a un personaje animado hasta rodar una película en España (en referencia a la que comparte con Álvaro Morte, el actor de 'La Casa de Papel'). Me encanta todo lo que sea actuar, cantar, bailar".

Y aunque físicamente, Meena y ella no tengan nada de parecido, Eugenia Suárez si encontró algunos rasgos de sus personalidades que las acercan. "Yo tengo un lado tímido, lo que pasa es que la gente me ve más expuesta y hablo mucho, pero sí soy tímida sobre todo cuando llego a una fiesta con gente que no conozco. Algo que me mata de Meena es que se esconde detrás de sus orejas que es algo que me encantaría poder hacer. Con lo que me identifico mucho es que es muy torpe, esa cosa de entrar a un escenario y que se le caiga el micrófono y que todo le sale mal es algo que me pasa a mí".