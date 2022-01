La novela de Ricky y Stefi suma la luna de miel

11/01/2022 - 22:57 Pura Vida

La boda de Ricky Montaner, el hijo mayor del segundo matrimonio de Ricardo con Marlene Rodríguez, y Stefi Roitman, una actriz e influencer argentina se asemejó a un cuento de hadas, y como en todo relato mágico siempre hay una malvada, papel que algunos rumores le estarían asignando a la madre del novio.

El comentario surgió de boca de Juan Etchegoyen, en el programa "Emparejados" de América, donde señaló que Stefi habría lanzado una llamativa frase en pleno casamiento contra su suegra: "Es más, alguien me contaba y lo pongo en potencial, pero alguien me decía que en un momento de la fiesta Stefi Roitman dijo 'hasta acá también me tengo que bancar este tipo de cosas, hasta en mi boda'", dijo el panelista, y el enojo apuntaría a que Marlene decidió usar un atuendo blanco para la ceremonia, color exclusivo de la novia.

Lo cierto es que más allá de esa supuesta tensión, Ricky y Stefi se mostraron felices al abordar el avión que los llevará desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a su primera escala antes de emprender la verdadera luna de miel. La pareja pasará por Miami, adonde residen junto al resto del clan Montaner y desde allí partirán con destino desconocido.

A diferencia de lo que ocurrió en la celebración del casamiento, la pareja no dejó de hablar con la prensa desde que se bajaron de la camioneta. Stefi reveló, por ejemplo, que la canción favorita del repertorio de su suegro es "Tan Enamorados", mientras que Ricky admitió que sí habrá reality con las imágenes de su boda, y todas las que estaban registrando las cámaras incluso en ese momento.

En diálogo con Ciudad, la pareja aseguró que no hay planes para agrandar la familia inmediatamente ya que prefieren esperar un poco y disfrutar del matrimonio.

Ricky y Stefi se mostraron relajados, hasta en el look que eligieron para viajar, y detuvieron su caminata una y otra vez para que sus fanáticos pudieran tomarse fotografías con ellos.

Ricky Montaner eligió para viajar un buzo amarillo, y un pantalón a rayas verticales blancas y negras, mientras que Stefi prefirió un remerón batik de colores oscuros, un jean azul oxford y zapatillas blancas.

Críticas a las actitudes de divos

Una de las primeras figuras del espectáculo que salió a criticar la actitud de los Montaner frente a la prensa fue Florencia Peña. En su programa "Flor de equipo", comentó: "Si vas a hacer un gran casamiento, y la prensa es parte de tu historia, parte de tu vida, hacer tanto quilombo para despistarlos es peor, porque hasta te ponen helicópteros", dijo en alusión a la estrategia que usaron de enviar una tarjeta de invitación sin la dirección del festejo para evitar que se filtrara a la prensa, lo cual sucedió de todas maneras.

Menos diplomática a la hora de las críticas fue Yanina Latorre, la expanelista de LAM, quien disparó por Twitter: "Me aburrí del casamiento del hijo de Montaner. Y la manga de cholulos que le chupan las medias".

Y no fue la única. Daniel Gómez Rinaldi también se mostró muy irónico en "Implacables". "¿Este chico cómo se llama? Lo que pasa es que para mí no existe. Para mí es Ricardo Montaner, el resto no sabe nadie quiénes son. Ni mi sobrina los consume", dijo sobre Ricky.

Luego completó: "Un gran casamiento sería si estuvieran Valeria Lynch, Patricia Sosa… Un beso a Ricardo Montaner, pero lo pibes no existen".

Además, Rinaldi se mostró indignado porque Stefi Roitman debió firmar un contrato de confidencialidad antes del casamiento: "Si a la chica le hacen firmar un contrato de confidencialidad es porque no creen ni en la nuera. ¡Es una vergüenza!".