LA "CHEPI" REVELÓ QUE LUCHA CONTRA LA ANOREXIA NERVIOSA

16/01/2022 - 20:56 Pura Vida

La carrera de Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani "La Chepi" en las redes sociales, parece haberse convertido en una escalera mecánica, de movimiento continuo, que la va llevando adonde ni siquiera ella lo había imaginado tras haberse quedado desempleada años atrás cuando hacía radio.

Si bien comenzó siendo actriz cuando tenía 16 años, y su particular voz la impulsó a incursionar en el canto y, la locución, su histrionismo le sirvió para darle entidad a la instagramer que terminó conquistando a más de 3 millones de argentinos en 2019, y logrando que la producción de MasterChef Celebrity Argentina la tomara en cuenta para su segunda edición.

Sin bajar el ritmo, fue la host digital del reality "Bake off", de Telefé, pero este año cruzó de vereda. Se la vio reemplazando a Darío Barassi en "100 argentinos dicen" y pronto estrenará "El juego de la oca", con el "Pollo" Álvarez.

Pero no todo lo que está sucediendo en su vida la tiene contenta. Dani "La Chepi" aprovechó las críticas y halagos que recibe por ser flaca, para confesar durante una charla con el programa radial "Agarrate Catalina", que en realidad sufre de anorexia nerviosa, y generar conciencia porque eso "no está bueno".

"Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno", remarcó Dani. Y agregó: "Muchos seguidores o seguidoras me dicen 'ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo' y la verdad es que no es un cuerpo saludable".

En la misma línea, la influencer confesó: "La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían 'ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos', ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso".

Además, Dani "la Chepi" contó cómo hace para trabajar en el trastorno alimenticio que padece: "De a poco trato de tomarme las cosas de otra manera, intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo, la anorexia es algo serio. Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila".

Al respecto, profundizó: "Hablando con mi psicólogo descubrí que lo primero que me pasa es que proyecto el fracaso de cualquier cosa que emprendo, intento cambiar de actitud de a poco".

En su cuenta de Instagram, ya se había pronunciado hace unos días sobre los comentarios que recibe por su físico, en cada publicación que realiza. "'¡Tan chiquita y tan flaquita! ¡Qué flaca! Pasame algo de lo que te pasa'. Qué frase que tenemos metida en la cabeza! ¿Querés que te pase mis quilombos para que estés así?", comenzó diciendo a través de sus historias de Instagram dirigiéndose a sus seguidores.. "Hay personas que les pega por comer cuando están ansiosos, con quilombos, como todos. Y hay personas que les pega por no comer y ese es mi caso. Pero esto no es salud. Estar flaca así, como me ponen de que ojalá llegue a los 42 como vos, no. Ojalá llegue a los 42 viva, con salud y felicidad. Yo pago cuotas como ustedes", sumó intentando generar conciencia en su cuenta.

Y agregó: "Tengo muchos problemas de los cuales no hablo por una cuestión de privacidad mía y de mi hija. Hay cosas de las cuales no hablo. Tampoco les cuento por qué laburo todo el tiempo. Porque no tengo por qué decírselos. Cuando vean una historia mía o de quien sea, vean que detrás de eso no es que es todo mentira, pero hay una vida igual a la tuya y a veces peor que la tuya".