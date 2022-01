La Salamanca reaviva su fuego y confirma a Soledad Pastorutti y más artistas

17/01/2022 - 07:58 Pura Vida

La emergencia sanitaria que generó el coronavirus el año pasado con la aplicación de restricciones a los espectáculos presenciales tornó imposible la realización de una nueva edición del Festival Nacional de La Salamanca. Pero el panorama hoy es otro y así como se reactivaron otros encuentros folclóricos cmo el de la Chacarera, en la "Madre de Ciudades"; el de Jesús María, en Córdoba, y pronto el de Cosquín, la ciudad de La Banda volverá a ser escenario de 5 noches salamanqueras, a partir del 3 de febrero, según lo confirmó ayer el intendente Pablo Mirolo, en la misma conferencia de prensa en la que volvió a anunciar la presencia de Luciano Pereyra, Los Tekis, Soledad Pastorutti, Jorge Rojas, Los Manseros Santiagueños, El "Chaqueño" Palavecino y Sergio Galleguillo, y la incorporación de "Sele Vera y Los Pampas" a la noche del lunes 7 de febrero, la última del festival.

"Desde el municipio de La Banda y la Comisión Organizadora realizamos una importante apuesta de seguir sosteniendo e impulsando nuestro festival en el contexto que estamos viviendo que no es fácil. El año pasado no pudo realizarse debido a las restricciones establecidas y este año tuvimos la esperanza de que se pudiera realizar. Porque no solo forma parte de la identidad de nuestra ciudad y de toda la provincia de Santiago del Estero, sino que también es generadora de fuentes de trabajo ya que se reactivará la económica local, el sector gastronómico y hotelero. Además del beneficio para los artistas locales que se vieron muy afectados por la pandemia", indicó Mirolo.

En ese marco, señaló que la nueva edición del festival se completará con la incorporación de "Sele Vera y Los Pampas". La joven de 19 años oriunda de Bariloche es un éxito en las redes sociales por la enorme cantidad de vistas de sus videos y reproducciones en YouTube. Con su "chamamé romántico" hace covers de las canciones más escuchadas del momento.

Asi también se dejó fijado para el martes 1 y el miércoles 2 de febrero, la realización del Pre Salamanca, a partir de las 21, en la plaza Manuel Belgrano, donde las categorías a evaluarse son en voces solistas masculino y femenino, grupo vocal; en danza femenino (La Telesita), masculino (Súpay Salamanquero) y grupal.

El jurado se conformará con artistas, docentes y profesionales idóneos, independientes en cada rubro que realizarán el proceso preselectivo de los artistas.

Las inscripciones se realizan de manera gratuita, y los interesados en participar pueden hacerlo a través de culturabanda2021@gmail.com o comunicándose al 3856280393.

Entradas

Por otra parte, se supo que hoy quedará habilitada la venta de entradas por medios físicos y virtuales del Festival Nacional de La Salamanca que se realizará del 3 al 7 de febrero.

El precio será de $1.300 para el campo y 2.300 la platea por noche, en tanto que el abono será de $ 5.000 para la compra de entradas a través de la página web oficial.

Para la venta física, los montos tendrán una modificación: costarán $1.500 para el campo, 2.500 la platea por noche y $6.000 el abono.

Cartelera

Jueves 3: Luciano Pereyra, Los Carabajal, Q'Lokura, Dúo Orellana Lucca, Flor Paz, Mavi Díaz y Valeria Díaz.

Viernes 4: Los Tekis, Soledad, Los Manseros Santiagueños, Riendas Libres, Juan Saavedra, Alejandro Véliz, Aldana Gonzáles y Bandeñas.

Sábado 5: Jorge Rojas, Raly Barrionuevo, Néstor Garnica, Ángela Leiva, Cuti y Roberto Carabajal, Milena Salamanca, Las Sacha Guitarras Atamisqueñas y Luisa Galván.

Domingo 6: El "Chaqueño" Palavecino, La Delio Valdez, Dúo Coplanacu, Vislumbre del Esteko, Roxana Carabajal, Micaela Chauque, Dúo Arias Cáceres y Graciela Carabajal.

Lunes 7: Sergio Galleguillo, Horacio Banegas, Sele Vera y Los Pampas, Ahyre, La Konga, Jovita Subire, Mariela Carabajal, Los Capis y Victoria Ojeda.