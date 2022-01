Gasalla la pasa bien y no habla de trabajo

17/01/2022 - 22:05 Pura Vida

Antonio Gasalla es una de las figuras a las que nadie dejaría de ver sobre un escenario, o actuando en cine o en televisión. Sin embargo, después de la frustrada temporada teatral en Mar del Plata, hace dos años, el actor se mantuvo incluso alejado de la prensa. El distanciamiento terminó este fin de semana cuando las cámaras de "Intrusos" lo encontraron en el Multiteatro, adonde fue a aplaudir "Brujas". En ese contexto, reveló que no siente que tenga una voz interior que le dice "trabajá, trabajá", más bien intenta pasarlo bien.

"Por ahora sigo respirando, tengo vida y lo que dejé un poquito es de trabajar, pero estas son cosas de la vida", dijo Gasalla mientras se mostró sorprendido por la actualidad que ofrece la calle Corrientes, a lo largo de la cual están ubicadas las distintas salas de teatro. "Las veces que caminé por acá, hace unos pocos meses atrás, era muy raro todo: no había luz por las calles y la verdad que no entendía mucho. Me costó darme cuenta que en el mismo teatro hay un espectáculo", reconoció.

Y cuando le preguntaron cómo vivió estos dos años de pandemia, Antonio lanzó: "Hay cosas distintas. Una cosa es decir qué quiero hacer o lo que quiero seguir haciendo, pero no tengo una cosa de que necesito ir al teatro y volverme loco porque en el fondo (en mis espectáculos) yo hacía la ropa, dirigía y tenía que organizar a qué ahora teníamos la función. Pero hoy no tengo algo adentro mío que me diga '¡Trabajá, trabajá…!".

Y agregó: "El futuro lo espero porque estúpido no soy y tampoco soy una mala persona conmigo mismo. Quiero seguir viviendo, pero yo ya elegí más o menos que hacer conmigo mismo porque sigo leyendo todos los días y pasándola bien", con lo que esquivó la respuesta sobre ofertas laborales. Pero reflexionó: "Pasándola bien lo tiene que hacer uno mismo con uno mismo. De afuera te pueden querer… pero si vos no armas qué querés ahora y qué querés mañana..., no jodas a nadie. Ahí es donde uno no se tiene que amargar porque cuando te amargas es porque no sabes qué carajo hacer, búscale la vuelta", concluyó.