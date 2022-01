EL LIBERAL, CON VIVICA FOX EN EL LANZAMIENTO DE "LOS JONES"

18/01/2022 - 21:53 Pura Vida

La señal Lifetime estrenará este fin de semana una nueva saga de películas de "Los Jones" que forman parte de la colección de The Wrong, de la renombrada actriz Vivica A. Fox. Así del viernes 21 al domingo 23 se verá "La familia equivocada", "La carta equivocada" y "El chantaje equivocado". EL LIBERAL estuvo invitado a la conferencia internacional de la que participaron los medios más importantes de América Latina.

¿Cómo Los Jones se transformó de proyecto a realidad?

Bueno, en primer lugar siempre me sentí muy agradecida con mi director David Decoteau y con Hybrid Films porque a ellos les encanta hacer películas conmigo. En conjunto con Lifetime, me transformaron en realizadora cinematográfica y estoy muy agradecida por eso. Mi objetivo principal era justamente presentarle a la audiencia como una actualización de la serie Dinastía, moderna. Y empezamos entonces con tres episodios de la miniserie y a las personas les encantó. Y entonces nos dimos cuenta de que hace falta más, queremos más. Entonces hicimos una prueba y realmente tuvo mucho éxito.

Se ven toques de Dinastía, de Dallas, imagen retro de los 80 y 90. ¿Qué te parece esto de traer de vuelta la buena tele del pasado?

Me encanta. Diahann Carol, que falleció, era una ídola para mí. Me acuerdo de conocerla en persona y realmente era como conocer a la realeza de verdad. Y con Hybrid Films y con mi director David dijimos que esta iba a ser la inspiración para Los Jones. Y lo primero que yo le pregunté fue: Bueno, ¿cuán ricas vamos a hacer en la serie? Y dijo: muy ricas. Así que bueno, eso significaba moda, diamantes, peleas entre chicas. ¡Eso me encanta! Me parece que ya era una cuenta pendiente hace mucho tiempo, ¿no? Todo tiene un período y este era el momento de que eso regresara.

¿Cómo describirías a Robin, tu personaje?

Ella es la matriarca de la familia Jones. Ella estuvo casada con Theodore Jones que fallece y ahí deja a Robin en control de todo ese dinero. Entonces obviamente le deja esto a ella y tiene cuatro hijastras con las que tiene que lidiar. Y ellas piensan que yo era la mujer que solamente se había casado por dinero. Entonces, esto obviamente plantea el escenario para peleas entre mujeres, para mucho drama. Los hombres que están en el programa son muy, muy lindos, así que tenemos entretenimiento para los ojos. Todas esas cosas maravillosas como también tenía Dinastía en su época.

¿En qué nuevos proyectos estás trabajando ahora?

Me da mucho orgullo también anunciar que voy a estar en la última temporada de Black-ish, que es una serie que es un hit. Así que me da mucho gusto poder reunirme con Anthony Anderson. Con él trabajé en la película "Two Can Play That Game". Para mí fue una emoción enorme cuando el director me convocó para la temporada final de Black-ish. Así que esto va a salir a fin de febrero.

¿Qué emociones te genera ver los nuevos espacios que las mujeres han conquistado?

Bueno, yo nunca dejé que nadie me encasillara. Nunca. Si yo siempre fui a buscar mis sueños. Cuando yo tenía 17 años estaba buscando un sueño. Obviamente esta realidad excede todos mis sueños, pero nunca aceptaba un no como respuesta. Iba a golpear otra puerta y encontraba otra forma de obtener lo que yo quería ya. Y realmente me gusta, es algo que disfruto desafiarme a aceptar desafíos y no dejar que nadie me encasillara. Si tratas de poner a Vivica Fox en una caja y te aseguro que va a encontrar la manera de escapar de esa caja.