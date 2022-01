"Naza" Di Serio ensayó, se desveló y salió a flote

18/01/2022 - 22:04 Pura Vida

La ausencia de Darío Barassi al frente del ciclo "100 argentinos dicen" trajo a la pantalla del Trece nuevas caras y voces, las que seguirán rotando hasta marzo, cuando el actor regrese de sus vacaciones y cumpla un compromiso laboral con Disney+.

Tras las performances de Dani "La Chepi" y Manu Viale, la conductora Nazarena Di Serio está haciéndose cargo de llevar adelante el programa de entretenimiento que se emite de lunes a viernes a las 18.30, y le está yendo bastante bien, ya que en el debut cosechó más de 5 puntos. "Ahora que se dio esta oportunidad tremenda, me divertí muchísimo. Espero que en los programas se sienta lo que nos divertimos. La pasamos genial", dijo la conductora en el ciclo radial "Pasa Montagna" sobre los envíos que grabó.

Y agregó: "Hice casting en octubre para El gran juego de la Oca y no quedé. Me desmotivé un poco y cuando se dio lo de Barassi, ni pedí hacerlo porque es el tanque del canal. Y me llamaron y dije que sí de una. Yo consumo mucho su programa, me encanta. Me mato de la risa. Fue una sorpresa enorme".

En la charla, Nazarena recordó que la posibilidad de conducir "100 argentinos dicen" le llegó a raíz del test positivo de coronavirus que dio Fede Bal: "No se sabía si yo grababa esta semana. Iba a ir Fede Bal primero, y me llamaron de la producción para decirme que dio positivo. Yo me cuidé toda la semana para no faltar a la grabación. Fede está bien, le cuidé la casa a Darío y a Fede. Fueron 6 programas, me divertí mucho. La producción es enorme, le va bien también por ellos", comentó.

Por otra parte, reveló: "Es muy difícil. Vos ves el programa y lo ves a Darío hacerlo tan fácil y no, es complejo. Tiene cosas muy difíciles. Yo el primer día de ensayo me di cuenta que era un quilombo, pero me ayudaron". Y aclaró: "Es distinto al vivo, no hace falta hablar todo el tiempo"

Finalmente expresó: "Veo muchos programas, el formato me lo sé. El lunes tuve el ensayo y me quedé hasta las 2 de la mañana viendo los programas de Barassi. Me recontra sirvió verlos... Me levanto de la siesta y lo veo. Quiero que vuelva Barassi, nadie le quiere sacar el lugar".

El feeling que Barassi genera con el público, genera cierta presión en quienes lo reemplazan. "Solamente me quiero quedar con críticas constructivas para mejorar", dijo Di Serio.