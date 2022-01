Daniel Radcliffe será una suerte de Capusotto

19/01/2022 - 21:07 Pura Vida

"Weird Al" Yankovic es un prolífico músico y humorista estadounidense que tiene billones de reproducciones en YouTube con sus parodias de hits musicales, al estilo de "Todo x dos pesos" de Diego Capusotto, y será Daniel Radcliffe quien se pondrá en su piel para una película biográfica que comenzará a rodarse en febrero.

Según publicó el portal Variety, el reconocido actor de "Harry Potter" interpretará al icónico humorista, ganador de cinco premios Grammy, en la cinta "Weird: The Al Yankovic Story", producida por la empresa proveedora de servicios OTT Roku.

La cinta es coescrita por el propio Yankovic y Eric Appel, quien también la dirigirá y tiene experiencia en otras cintas sobre Yankovic.

"Cuando salió mi última película 'UHF' en 1989, hice un voto solemne a mis fans de que lanzaría una película importante cada 33 años, como un reloj. Estoy muy feliz de decir que estamos a tiempo. Y estoy absolutamente encantado de que Daniel Radcliffe me interprete en la película. No tengo ninguna duda de que este es el papel por el que las generaciones futuras lo recordarán", dijo Yankovic en un comunicado,

Entre las parodias del músico, que apareció en filmes como "La pistola desnuda", se encuentran "Fat" ("Bad", de Michael Jackson), que cuenta con 67 millones de reproducciones en YouTube, "Amish Paradise" ("Gangsta's Paradise", de Eminem), con 112 millones y "White & Nerdy" ("Ridin'", de Chamillionaire) con 150 millones.

El comediante saltó a la fama en los 80 con su parodia de "Beat It", de Michael Jackson ("Eat It"), y a partir de allí forjó una carrera que lo catapultó al estrellato absoluto, convirtiéndose en el comediante que se ubicó más alto en el ranking Billboard en 2014, cuando ingresó dentro de los primeros 200 con su disco "Mandatory Fun".

"El biopic no oculta nada, explora cada faceta de la vida de Yankovic, desde su meteórico ascenso a la fama con éxitos tempranos como 'Eat It' y 'Like a Surgeon' hasta sus tórridas aventuras amorosas entre celebridades y su famoso estilo de vida depravado. 'Weird: The Al Yankovic Story' lleva al público a un viaje increíble", adelanta la sinopsis del filme.