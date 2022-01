''EL GRAN JUEGO DE LA OCA'' VIENE CON TODO

21/01/2022 - 00:28 Pura Vida

Joaquín "Pollo" Álvarez y Daniela "la Chepi" Viaggiamari debutarán en el prime time de eltrece el próximo lunes a las 21, conduciendo "El Gran Juego de la Oca", formato con auge en la televisión italiana y española de los noventa que llega para incrementar la oferta de entretenimiento en la TV de aire.

La edición local del programa durará una hora e irá de lunes a viernes para conformar, junto con el envío de preguntas y respuestas "Los 8 Escalones del Millón" y la telenovela de Polka "La 1-5/18", un bloque fuerte que plante cara al competitivo horario central de Telefé, líder en ese segmento, según lo reflejó Télam.

¿Cómo es la mecánica del juego?

"Pollo" Álvarez: Prácticamente es como el juego de mesa, con 63 casilleros en los que los conductores somos miniaturas porque la escenografía es enorme, hay una producción que va a sorprender porque el juego es muy grande. Y hay cuatro participantes que van tirando los dados, sometiéndose a juegos muy buenos y extremos. El primero que llegue al casillero 63 gana un montón de dinero.

¿Son cuatro competidores distintos por cada programa?

PA: Cuatro por cada partida, dependiendo de lo que demoren en llegar. Puede ser en uno o dos programas, depende de los dados y si avanzan o retroceden por los juegos.

¿Cuál juego es el que más te gustó?

"La Chepi": Son todos bastante complejos y extremos. Hay uno de preguntas en el que los participantes están en una especie de pecera y si responden mal, se llena de espuma. Cuando pierden, se abre una compuerta abajo y caen a una pileta. Después tienen que buscar entre la espuma los huevos de la oca y llevarlos a un nido. Me impresionaba mucho cuando caían: se dan unos palazos tremendos.

¿De qué se trata la división de los juegos en zonas como aire, barro, piso, agua y fuego?

PA: Por ejemplo, en uno de aire hay que, en un tiempo determinado, cruzar un puente a 15 metros de altura. U otro en el que si responden mal, explota el vidrio en el que están parados y caen. Hay muchos efectos especiales. Después, hay juegos en piletas con barro o agua.

O sea que los participantes deben ser jóvenes o con buen estado físico.

LC: Había pibas de 18 años y también gente de cincuentipico, pero con estado físico envidiable; la mayoría entrena. Igualmente, incluso los que mejor estaban terminaban liquidados.

¿Cuántos programas van a ser y cuánta plata ganan?

PA: Dura tres meses, son 66 programas. Ya se grabó todo. Los premios no tienen un valor exacto: es lo que vayan ganando o perdiendo a lo largo del juego, pero se llevan mucho dinero.

¿Cómo se llevaron entre ustedes conduciendo?

LC: Increíblemente bien. A él lo conocía por una nota que me había hecho y me había parecido buena onda, pero no sabía bien porque los conductores siempre son buena onda con sus invitados. El primer día que empezamos a trabajar, ya estábamos a la media hora tomando mate y nos hicimos muy amigos.

PA: En principio, siento que ella la rompe en la conducción: agarró el prime time sin haber conducido nunca y es muy buena, la gente se va a sorprender. Es una mina de oro, divina. Nos llevamos excelentemente porque hablamos el mismo idioma: somos de barrio, familieros, humildes, estamos locos los dos y nos gusta pasarla bien. Ser muy parecidos hizo que se haga más fácil la grabación y el día a día.

LC: Tenemos los mismos códigos, la misma relajación para todo. Además, entre los dos no juntamos tres "S" en una oración, así que somos muy parecidos. Cuando vino un día a la grabación su mujer me dijo "ahora entiendo por qué se llevan tan bien: son iguales". Somos dos boludos que nos divertimos cuando trabajamos. Y cuando eso pasa, deja de ser trabajo. Lo que se ve cuando se prende la cámara sigue siendo lo mismo que se ve afuera de cámara: la misma sonrisa, los mismos chistes.