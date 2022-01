Britney Spears le exige a su hermana que no la nombre

21/01/2022 - 00:46 Pura Vida

Britney Spears pidió a su hermana, la actriz Jamie Lynn Spears, que deje de utilizar su nombre para promocionar su nuevo libro de memorias, "Things I Should Have Said", editado este mes, y le envió una carta a través de su abogado para exigírselo.

En esa carta, a la que tuvo acceso el sitio Page Six, la cantante le hace saber a su hermana menor, de 30 años, que ella "ya no será intimidada" por nadie de su familia.

El abogado de la cantante, Mathew Rosengart, remitió una carta a Jamie Lynn Spears en la que le exige que "cese y desista de hacer referencias despectivas a Britney durante la campaña promocional" de su libro.

"Si usted no lo hace y continúa con la difamación, Britney se verá obligada a considerar y tomar las acciones legales oportunas", aseguró el representante.

A pesar de que Jamie Lynn Spears se ha mantenido al margen de los escándalos en torno a la vida de su hermana mayor, en los últimos meses la cantante la acusó públicamente de beneficiarse de su trabajo y de no brindar apoyo cuando suplicaba el fin de la tutela legal que controló su vida durante casi 14 años.

"Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo", insistió el abogado.

Y agregó: "Britney fue el sostén de la familia y también te apoyaba. Explotar públicamente quejas falsas o fantásticas está mal, especialmente si están destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio".

Jamie Lynn, conocida por actuar en las series "Zoey 101" y "Dulces magnolias", la semana pasada dijo en una entrevista en el programa "Good Morning America" que "no sabía lo que estaba pasando", cuando su hermana fue puesta bajo la tutela legal controlada por su padre.

La hermana menor sostuvo que no se benefició económicamente de la tutela y que "optó por distanciarse" de la misma, ya que quedó embarazada a los 17 años y quería centrarse en su familia.

En el libro, Jamie Lynn acusa a Britney de "lanzarla a los lobos mediáticos" cuando declaró ante el juzgado que quería "demandar a toda su familia".

Britney, cuya tutela finalizó en noviembre pasado, publicó varios mensajes en Instagram desde entonces en los que expresa decepción por las declaraciones de su hermana y recuerda que llegó a esperar días para que respondiera a sus llamadas.