“Código Viaje”, exitoso ciclo de Telefé con Dany Martins al frente

21/01/2022 - 21:08 Pura Vida

El programa "Código Viaje", que conduce Dany Martins por Telefé, los domingos a la medianoche, con buenas mediciones de rating en sus primeras dos emisiones, propone un recorrido por destinos turísticos no tan transitados de la geografía de la provincia de Buenos Aires y se plantea como una alternativa que va "a los bifes" a la hora de mostrar "lugares maravillosos que la gente no conoce y debería".

En su estreno, el programa del que también participan Taty Santa Ana, Fede Popgold, Camila de los Santos, Mía Baccanelli y Daniela Ondjian, promedió 4.8 puntos de rating con picos de 5.2, niveles de audiencia más que aceptables sobre los que Martins se explayó en diálogo con Télam.

"Nos sorprendió el rating que hizo el primer programa y el segundo la volvió a romper, lo que nos hace pensar que hicimos las cosas bien porque la gente se queda a ver qué les mostramos y nos acompaña, eso para nosotros es una alegría gigante", ponderó el animador del envío, que contará con ocho episodios, recordado por estar al frente del recordado ciclo "Zapping Zone" que se emitió por Disney Channel entre 2000 y 2012.

¿Qué te interesó de esta propuesta?

Si bien yo venía de hacer para Disney notas sobre viajes y deportes extremos en "Zapping", eran otro tipo de notas porque se trataba de una entrevista y probar el deporte. Y en este programa es más que nada ir a los bifes: vamos a hacer paracaidismo y directamente lo hacemos. La gente ya sabe lo que es hacer paracaidismo, y que es seguro. Es una nota muy cortita que impulsa directo a hacer el deporte. O salir de pesca, la gente ya sabe cómo es. Lo que queremos es mostrar los lugares increíbles que hay para ir a pescar. Y eso es lo que me gustó de la propuesta: que era todo palo y a la bolsa. Me interesó también lo natural que debía ser todo y olvidarse un poco de que había una cámara.

¿La dinámica del programa es recorrer cinco localidades en 25 minutos por emisión, es decir, cinco minutos por localidad?

Sí, desde un principio estaba pautado que era así: ir a los bifes. La gente ya sabe lo que es tal actividad, lo que mostramos es dónde hacerlo; lo que la gente quiere realmente ver. Lugares lindos para pasarlo bien. Conocí lugares maravillosos sobre los que me preguntaba cómo era posible que no los conociera antes estando a 400, 600 o incluso 150 kilómetros, como Zárate o San Antonio de Areco. Hay lugares maravillosos que la gente no conoce y debería.