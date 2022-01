BANEGAS, RAÍZ DE CHACARERA EN COSQUÍN

22/01/2022 - 20:23 Pura Vida

No hay festival que no lleve a su escenario la voz de un santiagueño, y esta nueva edición de Cosquín presentará esta noche a Horacio Banegas, el folclorista que le imprimió su esencia a la chacarera. Sobre el significado que tiene regresar a la presencialidad en una de las fiestas folclóricas más importantes de la Argentina, al que la pandemia de coronavirus obligó el año pasado a borrar su realización del calendario, el autor de "Mi origen y mi lugar" habló con EL LIBERAL a través de un zoom que se puede ver en la plataforma digital del diario.

"Yo creo que es un punto importante de inflexión en lo que han sido estos dos años de pandemia y una necesidad mutua, del artista y del público, de reencontrarnos y refundar esta edición de Cosquín 2022. La gente quiere salir y limpiar un poco el corazón, la cabeza, el espíritu, y fiestas como Jesús María (donde ya se presentó), Cosquín, La Salamanca (donde estará el 7 de febrero), festivales emblemáticos, le permiten a la gente reencontrarse con los artistas, y a los que organizan, darle impulso a esa nueva forma de interactuar que hay entre el público y los artistas, siempre con los cuidados sanitarios que corresponden.

¿Cómo crees que van a influir las medidas sanitarias que se exigirán cumplir para el normal desarrollo del festival?

Yo creo que bien porque la gente tiene necesidad de Cosquín, un festival mágico. Nosotros hemos estado en Jesús María y el protocolo y el cuidado para los artistas ha sido maravilloso. La zona de camarines solo era transitada por los artistas y los músicos. No había gente de prensa, no había notas y se dispuso un vallado de seguridad para que el artista no tome contacto con la gente porque lamentablemente no sabemos quién puede ser portador. A los artistas también se nos han solicitado cumplir con ciertas medidas. Hemos mandado, por ejemplo, todos los certificados de vacunación completa, para que comprueben que estamos aptos para hacer el trabajo. Eso también es beneficioso porque es una forma de proteger a los que han cumplido con el protocolo de vacunación y permitirles trabajar.

¿Vas a presentar un repertorio especial?

Lo que he estado viendo en Jesús María es que había pocas presencia de música santiagueña, de chacareras, que es nuestro ADN y en los dos casos, tanto en Jesús María (donde le tocó compartir noche con la Sole y Jairo) como en Cosquín (donde estará con Los Tekis y Los Nocheros), los espacios de televisión para los artistas que vienen detrás de las figuras principales son cortos. Por eso he decidido que si soy santiagueño y mi esencia es la chacarera, iré con un set de chacareras, y si hay tiempo haremos la Canción del Quenero, que tanto le gusta la gente.

Hablando de ese gusto que manifiesta el público, ¿sientes que hay composiciones tuyas que pasaron a ser patrimonio de la gente?

Sí, yo vivo de alegría en alegría al escuchar las versiones de mis chacareras en las voces de chicos jovencitos que empiezan con la música, también en artistas reconocidos, y en videos que me mostraron en los que niñitos que cuelgan guitarras de plástico se paran para escuchar o cantar chacareras mías.

Tus canciones conllevan reflexión, y las cosas que dices siguen vigentes...

Yo siempre he sido un defensor de la palabra, que determina quiénes somos, cómo pensamos y sentimos. Mis obras se van redondeando de una expresión reflexiva. Le canto a Santiago, por supuesto, hablo de mi provincia, de su gente, de las cosas que he vivido, y eso es fundamental porque es una obra que va a quedar. Siempre analizo que un texto, una poesía, sea profundo y tenga contenido. No estoy para adaptarme a las reglas comerciales y hacer música que no tenga connotación de raíz o expresión popular, de pensamientos y sentimiento que me ubican en el plano de mi provincia. He decidido ser un artista del pueblo antes que ser un producto comercial.